Detuvieron a un joven alcoholizado en Luján de Cuyo tras un choque cerca de un boliche

Cuándo prescriben las multas de tránsito y cómo ahorrarte miles de pesos

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Por Celeste Funes







Un joven de 19 años fue retirado de circulación por la Policía de Mendoza durante la madrugada de este domingo en Luján de Cuyo, luego de protagonizar un choque y dar positivo en el test de alcoholemia con un resultado muy superior al permitido por la ley.

Choque y alcoholemia positiva en Luján de Cuyo: los detalles Todo comenzó cuando un llamado al 911 alrededor de las 04:45. La comunicación alertó sobre un Volkswagen Gol que había impactado contra un poste en las inmediaciones de un local bailable, precisamente en la intersección de Doctor Emilio Civit y la lateral Este del Acceso Sur.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el conductor, identificado con las iniciales J. E. P., de 19 años, no presentaba lesiones a pesar del impacto. Posteriormente, personal de Tránsito Municipal realizó el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado fue de 2,36 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que excede ampliamente el límite permitido para conducir.

Tras confirmarse el resultado, las autoridades procedieron a la aprehensión del conductor, además de la retención del vehículo y de la licencia de conducir, en cumplimiento de la normativa vigente sobre seguridad vial.

Alcoholemia positiva en Mendoza: las sanciones que se aplican a conductores con más de 1 g/L Las infracciones al artículo 67 bis de la Ley 9099, normativa que sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol, prevén multas desde 4.000 hasta 11.000 U.F. o arresto de hasta 120 días, e inhabilitación para conducir vehículos desde 90 hasta 545 días. Las multas por alcoholemia siguen siendo las más severas y no cuentan con el beneficio del pago anticipado por descuento. Si un conductor arroja más de un gramo de alcohol en sangre, las sanciones económicas pueden trepar hasta los $5.500.000, sumado a la inhabilitación del carnet.