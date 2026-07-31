Audiencia clave por el accidente vial donde murió Alan Villouta: qué discuten

Los padres de Alan Villouta han llevado adelante una enorme lucha para pedir justicia por su hijo.

La Justicia de Mendoza realizó hoy una audiencia clave para definir el cómputo de la pena que deberá cumplir el empresario César Alejandro Verdenelli, condenado por el accidente vial en el que murió Alan Villouta el 26 de agosto de 2017 sobre el Acceso Sur , a la altura de La Barraca, en Guaymallén .

La convocatoria se produce luego de que la Suprema Corte de Justicia dejara firme la condena impuesta al empresario. Ahora, el tribunal deberá establecer los pasos para la ejecución de la sentencia y la forma en que se computará la pena.

El caso volvió a cobrar relevancia judicial tras quedar agotadas las instancias de revisión de la condena , por lo que la audiencia será determinante para resolver el cumplimiento de la sanción impuesta a Verdenelli por el hecho que terminó con la vida del joven motociclista.

En abril de 2020, el Tribunal Penal Colegiado 2 condenó a César Alejandro Verdenelli a tres años de prisión en suspenso y ocho años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo por el accidente vial ocurrido el 26 de agosto de 2017 en el Acceso Sur , en jurisdicción de Guaymallén , donde falleció Alan Villouta.

Durante el juicio, los magistrados concluyeron que el empresario actuó con una conducción imprudente, aunque descartaron la existencia de intención homicida, motivo por el cual fue condenado por un delito culposo.

Verdenelli fue condenado a tres años de cárcel en suspenso por el trágico accidente vial.

Con la condena ya firme tras la resolución de la Suprema Corte, la Justicia fijó una audiencia para discutir el cómputo de la pena y definir cómo deberá cumplirse la sentencia.

La decisión marcará una nueva etapa en una causa que, casi nueve años después del siniestro fatal, continúa generando repercusiones en el ámbito judicial y entre los familiares de la víctima.