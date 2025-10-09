9 de octubre de 2025
Dictaron prisión preventiva para los acusados del homicidio del carpintero en Maipú

El tatuador F.ederico Lorca y el músico Lautaro Agostino continuarán alojados en el penal. Ambos están imputados por el homicidio de Rubén Atilio Stubbia

Este jueves al mediodía, en el Polo Judicial, la jueza Natacha Cabeza dictó la prisión preventiva para ambos acusados y les negó el beneficio de la prisión domiciliaria. De esta manera, Lorca y Agostino continuarán alojados en el penal a disposición de la Unidad Fiscal interviniente.

Los detalles del homicidio en Maipú

El hombre fue apuñalado, estrangulado y luego envuelto en una pileta de lona. Stubbia fue encontrado con lesiones en rostro, cabeza y cuello y también estaba atado con precintos y alambres. Además, tenía una soga en el cuello, con signos de haber sido estrangulado.

Según la investigación, Lorca fue el primer sospechoso. Luego, quedó detenido Agostini, quien tenía su ropa con sangre al momento de la detención. En medio de la investigación, un detalle que nadie imaginó, salió a la luz: en la misma vivienda donde ocurrió el homicidio, habían asesinado a la abuela del principal sospechoso del crimen.

El hecho ocurrió el 1 de noviembre de 2013, cuando fue ultimada durante un robo Elvira Olinda Serrano (87), abuela de Federico Lorca (48), el tatuador que está detenido por el crimen ocurrido recientemente.

