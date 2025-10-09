Dictaron prisión preventiva para los acusados del homicidio del carpintero en Maipú

Este jueves al mediodía, en el Polo Judicial, la jueza Natacha Cabeza dictó la prisión preventiva para ambos acusados y les negó el beneficio de la prisión domiciliaria. De esta manera, Lorca y Agostino continuarán alojados en el penal a disposición de la Unidad Fiscal interviniente.
Según la investigación, Lorca fue el primer sospechoso. Luego, quedó detenido Agostini, quien tenía su ropa con sangre al momento de la detención. En medio de la investigación, un detalle que nadie imaginó, salió a la luz: en la misma vivienda donde ocurrió el homicidio, habían asesinado a la abuela del principal sospechoso del crimen.
homicidio maipu (2).jpeg
El hombre fue apuñalado, estrangulado y luego envuelto en una pileta de lona
El hecho ocurrió el 1 de noviembre de 2013, cuando fue ultimada durante un robo Elvira Olinda Serrano (87), abuela de Federico Lorca (48), el tatuador que está detenido por el crimen ocurrido recientemente.