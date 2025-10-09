Dictaron prisión preventiva para los acusados del homicidio del carpintero en Maipú

El escalofriante crimen ocurrió en junio, en el barrio Canciller de Maipú

Este jueves al mediodía, en el Polo Judicial, la jueza Natacha Cabeza dictó la prisión preventiva para ambos acusados y les negó el beneficio de la prisión domiciliaria. De esta manera, Lorca y Agostino continuarán alojados en el penal a disposición de la Unidad Fiscal interviniente.

homicidio maipu.jpeg Los dos acusados por el homicidio de Rubén Atilio Stubbia (35) recibieron prisión preventiva Los detalles del homicidio en Maipú El hombre fue apuñalado, estrangulado y luego envuelto en una pileta de lona. Stubbia fue encontrado con lesiones en rostro, cabeza y cuello y también estaba atado con precintos y alambres. Además, tenía una soga en el cuello, con signos de haber sido estrangulado.

Según la investigación, Lorca fue el primer sospechoso. Luego, quedó detenido Agostini, quien tenía su ropa con sangre al momento de la detención. En medio de la investigación, un detalle que nadie imaginó, salió a la luz: en la misma vivienda donde ocurrió el homicidio, habían asesinado a la abuela del principal sospechoso del crimen.

homicidio maipu (2).jpeg El hombre fue apuñalado, estrangulado y luego envuelto en una pileta de lona El hecho ocurrió el 1 de noviembre de 2013, cuando fue ultimada durante un robo Elvira Olinda Serrano (87), abuela de Federico Lorca (48), el tatuador que está detenido por el crimen ocurrido recientemente.