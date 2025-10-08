8 de octubre de 2025
Sitio Andino
Investigación

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

El incendio ocurrió en calle Serú. El propietario sufrió quemaduras y durante la asistencia médica se produjo un hallazgo que sorprendió a la Policía.

El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
 Por Carla Canizzaro

Un incendio afectó una vivienda ubicada en el departamento de Guaymallén durante la mañana de este miércoles. El habitante del lugar logró salir a tiempo, aunque sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo. Al ser asistido por personal médico, los efectivos hallaron entre sus prendas un revólver calibre 22 con tres municiones. La vivienda sufrió pérdidas totales.

El hecho ocurrió cerca de las 10:55 horas, en calle Serú al 2370. Una llamada al 911 alertó sobre un incendio en un parquizado, ya que las llamas se propagaban hacia una vivienda aledaña.

Los detalles del incendio y el hallazgo inesperado

Al llegar al lugar, personal policial y de Bomberos confirmó que el fuego había alcanzado la vivienda. El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras. Sin embargo, durante las tareas de extinción, los bomberos escucharon detonaciones provenientes del interior, lo que impidió su ingreso inmediato.

Posteriormente, al ser revisado por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), se le diagnosticaron quemaduras varias. En ese momento, los profesionales constataron que llevaba consigo un arma de fuego calibre 22 con tres municiones, la cual fue secuestrada.

incendio, guaymallén
Al llegar al lugar, personal policial y de Bomberos confirmó que el fuego había alcanzado la vivienda

El hombre permanece internado bajo custodia policial, mientras que la Oficina Fiscal de Guaymallén investiga el hecho.

