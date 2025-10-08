Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

Por Carla Canizzaro







Un incendio afectó una vivienda ubicada en el departamento de Guaymallén durante la mañana de este miércoles. El habitante del lugar logró salir a tiempo, aunque sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo. Al ser asistido por personal médico, los efectivos hallaron entre sus prendas un revólver calibre 22 con tres municiones. La vivienda sufrió pérdidas totales.

El hecho ocurrió cerca de las 10:55 horas, en calle Serú al 2370. Una llamada al 911 alertó sobre un incendio en un parquizado, ya que las llamas se propagaban hacia una vivienda aledaña.

incendio, guaymallén El incendio ocurrió cerca de las 10:55 horas, en calle Serú al 2370 Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia Los detalles del incendio y el hallazgo inesperado Al llegar al lugar, personal policial y de Bomberos confirmó que el fuego había alcanzado la vivienda. El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras. Sin embargo, durante las tareas de extinción, los bomberos escucharon detonaciones provenientes del interior, lo que impidió su ingreso inmediato.

Posteriormente, al ser revisado por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), se le diagnosticaron quemaduras varias. En ese momento, los profesionales constataron que llevaba consigo un arma de fuego calibre 22 con tres municiones, la cual fue secuestrada.

incendio, guaymallén Al llegar al lugar, personal policial y de Bomberos confirmó que el fuego había alcanzado la vivienda Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia El hombre permanece internado bajo custodia policial, mientras que la Oficina Fiscal de Guaymallén investiga el hecho.

Compartí la nota:







