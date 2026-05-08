8 de mayo de 2026
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San Rafael

San Rafael: una bomba causó pánico en la Planta de Servicios del municipio

La aparición de una bomba generó un importante despliegue en la planta de servicios de la Municipalidad de San Rafael.

El explosivo que apareció en la planta de servicio de San Rafael.

El explosivo que apareció en la planta de servicio de San Rafael.

Por Sección Policiales

Momentos de tensión y preocupación se vivieron este viernes en San Rafael luego de que apareciera un objeto con características similares a un explosivo en la planta de servicios de la Municipalidad de San Rafael. El hallazgo activó un importante operativo policial y de bomberos ante una posible amenaza de bomba.

El episodio ocurrió en el predio ubicado sobre calle Juan XXIII, en San Rafael, donde un trabajador encontró un artefacto compuesto por cartuchos, cables y un reloj digital rectangular adherido al objeto.

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Tras el descubrimiento, se dio aviso inmediato al 911 y se activó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones.

Máxima tensión en San Rafael por una amenaza de bomba

Según trascendió, el elemento sospechoso habría llegado entre los residuos transportados por los camiones recolectores.

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Testigos señalaron que el objeto generó alarma entre los empleados y motivó la intervención de personal especializado en explosivos.

Fuentes vinculadas al operativo indicaron que, pese a que existían dudas sobre la capacidad real de detonación del artefacto, el protocolo obliga a tratar cualquier objeto sospechoso como un explosivo potencial hasta descartar el peligro. Por ese motivo, la zona fue resguardada mientras trabajaban efectivos policiales y bomberos.

La situación alteró por completo la rutina habitual en la planta operativa municipal y generó preocupación entre trabajadores y vecinos de la zona. Hasta el momento no se informó oficialmente si el objeto era efectivamente una bomba o un artefacto simulado.

Producción periodística: Cristian Pérez Barceló.

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