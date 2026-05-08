Agronomía San Rafael fortalece su presencia en la región con productos y servicios para cada finca y hogar

Desde hace casi 30 años, Agronomía San Rafael continúa consolidándose como una empresa reconocida en la zona sur de Mendoza por brindar soluciones integrales a cada productor y vecino que desea realizar el mantenimiento de sus cultivos o espacios verdes.
Con un objetivo claro, basado en la atención personalizada y el asesoramiento técnico adecuado, el equipo trabaja diariamente en la búsqueda de alternativas y productos nuevos que se adapten a las necesidades de los cultivos de la región.
La empresa tiene como prioridad trabajar con marcas reconocidas, ofreciendo productos orientados a la protección de cultivos y al control de plagas y enfermedades, aspectos fundamentales para el desarrollo y cuidado de la actividad agrícola.
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En el último tiempo, han ampliado significativamente su línea de maquinarias agrícolas y herramientas de poda y ferretería, incorporando nuevas alternativas destinadas a aportar mejores soluciones tanto para el trabajo rural como para tareas de mantenimiento y uso cotidiano.
Desde Agronomía San Rafael, remarcaron la importancia de continuar creciendo e innovando para brindar una mejor experiencia de compra y ampliar constantemente la oferta de productos disponibles.
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Para mayor información, pueden acercarse a los locales ubicados en San Rafael y General Alvear o comunicarse por redes sociales.