Mundial de Rally Raid: llega a Mendoza el "Deafío Ruta 40"

En apenas semanas, Argentina volverá a convertirse en el centro del Rally Raid mundial. El Desafío Ruta 40 YPF 2026 , válido por la tercera fecha del W2RC , se correrá entre San Juan y San Rafael , con un esquema de cinco etapas y dos bivouacs que pondrán a prueba a los mejores pilotos del planeta.

En ese contexto, los argentinos no sólo participan: llegan con chances reales de pelear arriba , algo que eleva el interés deportivo de una carrera que ya es referencia en Sudamérica.

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El Mundial aterriza en Argentina con varios nombres locales ubicados en puestos de privilegio. Luciano Benavides encabeza la escena en Rally GP de motos : llega líder del campeonato y con ritmo sostenido frente a figuras como Schareina, Sanders y Brabec. No es una sorpresa , es consolidación: el salteño viene mostrando regularidad, velocidad y lectura de carrera, tres claves en un rally que castiga cada error.

En otras categorías también hay presencia fuerte y consistente. Nicolás Cavigliasso se mantiene dentro del Top 5 en Challenger, una divisional cada vez más competitiva y técnica. A su vez, Valentina Pertegarini aparece entre los mejores navegantes de esa misma clase, ratificando el crecimiento de los binomios argentinos. En autos, en el equipo Toyota, volverá a presentarse el experimentado piloto mendocino Lucio Álvarez, quien ya volvió al ruedo en Portugal teniendo una buena performance.

El frente de SSV también ilusiona: Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi llegan segundos en el campeonato en sus respectivas tablas, lo que los posiciona como candidatos a pelear la cima si logran capitalizar una buena semana en casa.

Carlos Sainz confirmó su regreso para correr el Desafío Ruta 40

Con figuras legendarias como Sébastien Loeb, Nasser Al Attiyah, Stéphane Peterhansel, Nani Roma, Lucas Moraes, Yazeed Al Rajhi, Seth Quintero y Henk Lategan, el Desafío Ruta 40 2026 tendrá uno de los mejores listados de pilotos de toda su historia. La competencia válida por el Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC) se correrá del 24 al 29 de mayo entre San Juan y San Rafael, y volverá a reunir en Argentina a varias de las máximas estrellas del rally mundial.

Además, quedó oficialmente confirmado el regreso de Carlos Sainz al país. El español fue anunciado por Ford Racing dentro de la alineación oficial del equipo y competirá junto a Daniel Oliveras a bordo de una Ford Raptor T1+ en la categoría Ultimate, la división principal del rally raid internacional. La escudería también contará con las duplas de Nani Roma – Alex Haro y Mitch Guthrie – Kellon Walch.

La presencia de Sainz, cuatro veces ganador del Rally Dakar, eleva todavía más la expectativa alrededor de una edición que promete ser histórica para el automovilismo argentino y sudamericano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/2051326243899847087&partner=&hide_thread=false #DEPORTES I El español Carlos Sainz fue confirmado para competir en el Desafío Ruta 40 en Argentina, en una de las fechas clave del Mundial de Rally Raid. Mirá la data. https://t.co/PwbVc2XeQO — Sitio Andino (@sitioandinomza) May 4, 2026

Cómo será el recorrido del Desafío Ruta 40 2026

El trazado está pensado para exigir al máximo desde el primer día. Serán 2993 km totales (1726 km de especial) con terrenos que alternan constantemente: ríos secos, tramos fuera de pista, ripio, salares, dunas y sectores de cordillera en altura. Esta combinación obliga a los equipos a ajustar set-ups y estrategias etapa a etapa, con foco en la navegación y la gestión del desgaste.

El evento tendrá su largada y llegada en San Juan, con bivouac en el Circuito Villicum, abierto al público. En el medio, aparece uno de los grandes hitos de esta edición: el regreso a San Rafael (Mendoza) tras una década, con campamento en el Centro de Congresos y Exposiciones.

DR40

Etapas del Desafío Ruta 40 y claves de cada jornada

La carrera se dividirá en cinco días con perfiles bien distintos, lo que explica por qué la general suele cambiar a diario.

Etapa 1: predominio de ríos secos y navegación fuera de pista, ideal para abrir diferencias tempranas.

predominio de y navegación fuera de pista, ideal para abrir diferencias tempranas. Etapa 2: arena y salares con trazados sinuosos; precisión y lectura del terreno.

con trazados sinuosos; precisión y lectura del terreno. Etapa 3: mezcla de dunas y ripio , con sectores técnicos que castigan errores.

mezcla de , con sectores técnicos que castigan errores. Etapa 4: cordillera y altura , exigencia física y mecánica al límite.

, exigencia física y mecánica al límite. Etapa 5: cierre con dunas (Difunta Correa) y Pie de Palo, donde puede definirse la carrera. Desafío Ruta 40

La Ruta 40 como identidad de la carrera

El ADN del DR40 está en la Ruta Nacional 40, una de las más icónicas del mundo.

Con 5.194 km de sur a norte, paralela a la Cordillera, conecta glaciares, desiertos, viñedos, montañas y la Puna. Recorre 236 puentes, vincula 27 pasos cordilleranos, atraviesa más de 60 localidades y pasa por 5 Patrimonios de la Humanidad.

Esa diversidad de paisajes es la que convierte a la prueba en un desafío total y en una experiencia única para pilotos y equipos.

DR40 (2)

Una oportunidad concreta para que los argentinos peleen el Mundial

Más allá del espectáculo, esta fecha puede ser bisagra en el campeonato. Con varios representantes en posiciones de podio o top 5, el Desafío Ruta 40 ofrece a los argentinos la chance de consolidar liderazgos o dar el salto definitivo.

El conocimiento del terreno suma, pero la clave será la regularidad: en rally raid, no gana el más rápido un día, sino el más constante toda la semana.

DR40 (3)

Posiciones del Campeonato Mundial de Rally Raid (previo al DR40)

Motos – Rally GP

Luciano Benavides (ARG) – 48 pts

– 48 pts Tosha Schareina – 44

Daniel Sanders – 42

Ricky Brabec – 38

Adrien Van Beveren – 31

Coches – Ultimate (Pilotos)

Sébastien Loeb – 87

Nasser Al-Attiyah – 80

Seth Quintero – 61

Mattias Ekström – 53

Lucas Moraes – 53

Challenger (Pilotos)

Pau Navarro – 67

Puck Klaassen – 65

Yasir Seidan – 61

Nicolás Cavigliasso (ARG) – 57

– 57 Paul Spierings – 54

Challenger (Navegantes)

Jan Rosa – 67

Augusto Sanz – 65

Xavier Flick – 61

Valentina Pertegarini (ARG) – 57

– 57 Xavier Panseri – 51

SSV (Pilotos)

Joao Monteiro – 123

Jeremías González Ferioli (ARG) – 112

– 112 Kyle Chaney – 90

Chaleco López – 59

Mindaugas Sidabras – 42

SSV (Navegantes)

Nuno Morais – 123

Gonzalo Rinaldi (ARG) – 112

– 112 Jacob Argubright – 90

Álvaro León – 59

Ernestas Cesokas – 42

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El reconocimiento del terreno