Sébastien Ogier fue el mejor en el Rally de Canarias y Toyota hizo historia en el WRC

Sébastien Ogier volvió a demostrar su vigencia. El francés ganó el Rally Islas Canarias, quinta fecha del WRC 2026, tras una definición dramática marcada por el accidente de Oliver Solberg, cuando ambos peleaban mano a mano por la victoria.
El francés Sébastien Ogier aprovechó el abandono del sueco y logró su primera victoria del año en el Rally mundial. Mirá lo sucedido.
Sébastien Ogier volvió a demostrar su vigencia. El francés ganó el Rally Islas Canarias, quinta fecha del WRC 2026, tras una definición dramática marcada por el accidente de Oliver Solberg, cuando ambos peleaban mano a mano por la victoria.
La definición tuvo de todo. Solberg había comenzado el domingo a solo 3,8 segundos de Ogier y rápidamente salió a atacar en condiciones difíciles, con asfalto resbaladizo y niebla.
El sueco fue el más rápido en los primeros tramos del día y logró reducir la diferencia a apenas 2,2 segundos, dejando planteado un cierre vibrante.
Pero todo cambió en el momento clave: se despistó a 14,7 km del final y chocó contra la barrera, quedando fuera de carrera aunque sin consecuencias físicas.
Aprovechando la situación, Ogier controló el ritmo y aseguró su primera victoria de la temporada, acompañado por su copiloto Vincent Landais.
El francés cruzó la meta con 19,9 segundos de ventaja sobre Elfyn Evans, en una actuación sólida de principio a fin.
La marca japonesa tuvo un fin de semana perfecto. Ocupó los cuatro primeros puestos del rally. Alcanzó los 300 podios en el WRC
El podio lo completaron:
Mientras que Takamoto Katsuta fue cuarto, sellando el dominio total de Toyota.
Más allá del triunfo de Ogier, el gran beneficiado fue Elfyn Evans.
El galés:
Ahora suma 101 puntos y lidera con 2 de ventaja sobre Katsuta.
El resto del clasificador
También se destacó el español Alejandro Cachón, segundo en su categoría.
Tras cinco fechas:
El próximo desafío será el Rally de Portugal (7 al 10 de mayo).
Sébastien Ogier.
Se despistó cuando peleaba la punta y abandonó.
Elfyn Evans.
Copó los cuatro primeros puestos y llegó a 300 podios.
El Rally de Portugal.