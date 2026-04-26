26 de abril de 2026
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Sitio Andino
Sébastien Ogier

Sébastien Ogier fue el mejor en el Rally de Canarias y Toyota hizo historia en el WRC

El francés Sébastien Ogier aprovechó el abandono del sueco y logró su primera victoria del año en el Rally mundial. Mirá lo sucedido.

Sébastien Ogier volvió a la victoria en el WRC en un rally marcado por el abandono de Solberg.

Sébastien Ogier volvió a la victoria en el WRC en un rally marcado por el abandono de Solberg.

Por Sitio Andino Deportes

Sébastien Ogier volvió a demostrar su vigencia. El francés ganó el Rally Islas Canarias, quinta fecha del WRC 2026, tras una definición dramática marcada por el accidente de Oliver Solberg, cuando ambos peleaban mano a mano por la victoria.

Un final inesperado en plena lucha

La definición tuvo de todo. Solberg había comenzado el domingo a solo 3,8 segundos de Ogier y rápidamente salió a atacar en condiciones difíciles, con asfalto resbaladizo y niebla.

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El sueco fue el más rápido en los primeros tramos del día y logró reducir la diferencia a apenas 2,2 segundos, dejando planteado un cierre vibrante.

Pero todo cambió en el momento clave: se despistó a 14,7 km del final y chocó contra la barrera, quedando fuera de carrera aunque sin consecuencias físicas.

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Sébastien Ogier, firme hasta el final

Aprovechando la situación, Ogier controló el ritmo y aseguró su primera victoria de la temporada, acompañado por su copiloto Vincent Landais.

El francés cruzó la meta con 19,9 segundos de ventaja sobre Elfyn Evans, en una actuación sólida de principio a fin.

Toyota hizo historia

La marca japonesa tuvo un fin de semana perfecto. Ocupó los cuatro primeros puestos del rally. Alcanzó los 300 podios en el WRC

El podio lo completaron:

  • Elfyn Evans (2°)
  • Sami Pajari (3°)

Mientras que Takamoto Katsuta fue cuarto, sellando el dominio total de Toyota.

Evans, líder del campeonato

Más allá del triunfo de Ogier, el gran beneficiado fue Elfyn Evans.

El galés:

  • Fue el más rápido en el Power Stage
  • Ganó el Super Sunday
  • Y recuperó el liderazgo del campeonato

Ahora suma 101 puntos y lidera con 2 de ventaja sobre Katsuta.

El resto del clasificador

  • Adrien Fourmaux (Hyundai) fue 5°, pese a una penalización
  • Thierry Neuville terminó 6°
  • Dani Sordo fue 7° en su regreso
  • Josh McErlean finalizó 8°
  • Yohan Rossel ganó en WRC2

También se destacó el español Alejandro Cachón, segundo en su categoría.

Cómo sigue el campeonato

Tras cinco fechas:

  • Evans lidera con 101 puntos
  • Katsuta tiene 99
  • Pajari suma 72
  • Solberg quedó con 68

El próximo desafío será el Rally de Portugal (7 al 10 de mayo).

Preguntas sobre el Rally Mundial

¿Quién ganó el Rally de Canarias?

Sébastien Ogier.

¿Qué pasó con Solberg?

Se despistó cuando peleaba la punta y abandonó.

¿Quién es el líder del campeonato?

Elfyn Evans.

¿Qué logró Toyota?

Copó los cuatro primeros puestos y llegó a 300 podios.

¿Cuál es la próxima carrera?

El Rally de Portugal.

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