10 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Argentina llega al Mundial 2026 como líder del ranking FIFA y supera a España y Francia

La Selección argentina cerró su preparación para el duro Mundial 2026 en lo más alto de la clasificación internacional tras vencer a Islandia. Mirá el tablero.

La Scaloneta afrontará la defensa del título en el Mundial 2026 como la selección mejor posicionada del planeta según el ranking FIFA.

La Scaloneta afrontará la defensa del título en el Mundial 2026 como la selección mejor posicionada del planeta según el ranking FIFA.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina no solo llegará al Mundial 2026 como campeona defensora, sino también como la mejor selección del planeta. Tras la goleada por 3 a 0 frente a Islandia en el último amistoso previo al debut, el equipo de Lionel Scaloni se consolidó en la cima del ranking FIFA.

La Albiceleste afrontará la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá desde el primer lugar de la clasificación internacional, una señal que refuerza el gran presente del seleccionado nacional.

Detrás del conjunto dirigido por Lionel Scaloni aparecen dos de los grandes candidatos al título: España, con 1874,71 unidades, y Francia, con 1870,70.

La diferencia es mínima, pero suficiente para que la Albiceleste llegue a la máxima cita del fútbol como líder absoluto del ranking.

Cómo quedó el Top 10 del ranking FIFA

Los diez primeros puestos de la clasificación quedaron conformados de la siguiente manera:

  • Argentina – 1877,27 puntos
  • España – 1874,71
  • Francia – 1870,70
  • Inglaterra
  • Portugal
  • Brasil
  • Marruecos
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Alemania

La presencia de varias potencias europeas confirma la enorme exigencia que tendrá el torneo, aunque Argentina parte desde la posición de privilegio.

La diferencia con Qatar 2022

La situación es muy distinta a la que vivió el seleccionado nacional antes de la Copa del Mundo de Qatar. En aquella oportunidad, Argentina llegó ubicada en el tercer puesto del ranking FIFA, por detrás de Brasil y Bélgica.

Cuatro años después, la realidad cambió. Con el título mundial obtenido en Doha, la conquista de la Copa América y una notable regularidad en las Eliminatorias, el equipo de Scaloni desembarca en Norteamérica como el número uno del planeta.

Una señal positiva para la Scaloneta

Aunque el ranking no garantiza resultados dentro de la cancha, sí refleja la consistencia que Argentina mostró durante los últimos años.

La goleada ante Islandia, sumada a una preparación sin grandes sobresaltos y a la recuperación de futbolistas importantes como Lionel Messi, Cristian Romero y Julián Álvarez, alimenta la ilusión de los hinchas.

Con la etiqueta de campeón del mundo, líder del ranking FIFA y candidato natural al título, la Selección argentina comenzará en los próximos días una nueva defensa de la corona que conquistó en Qatar 2022.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina:

  • Martes 16 de junio, 22:00 - Argentina vs Argelia (Estadio Kansas City)
  • Lunes 22 de junio, 14:00 - Argentina vs Austria (Estadio Dallas)
  • Sábado 27 de junio, 23:00 - Jordania vs Argentina (Estadio Dallas).

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