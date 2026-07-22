Campaña anti Argentina: evalúan cobrar salud y educación a los extranjeros en el país

Tras las acusaciones de racismo en redes, se vuelve a instalar el debate por la salud y educación pública.

En medio de la campaña anti Argentina generada en redes sociales tras la final del Mundial 2026 , La Libertad Avanza volvió a impulsar un proyecto de ley para que los extranjeros sin residencia permanente paguen por la salud y la educación pública , lo que reactivó un debate que ya venía latente dentro del oficialismo.

La iniciativa fue presentada en la Legislatura bonaerense por el jefe del bloque libertario, Agustín Romo , y propone establecer aranceles para la atención médica en hospitales públicos y para las carreras en universidades provinciales , siempre que se trate de personas que no tengan residencia permanente en el país.

El texto establece que los extranjeros con residencia temporaria, transitoria o sin estatus migratorio regular deberán pagar por prestaciones de salud programadas y estudios universitarios , aunque aclara que en casos de urgencia médica la atención no podrá ser rechazada ni demorada .

Además, contempla algunas excepciones, en las que no se aplicaría ningún tipo de cobro , tales como:

Víctimas de trata de personas

Atenciones vinculadas a enfermedades transmisibles

Campañas de vacunación, por razones de salud pública

En cuanto al sistema de salud, el proyecto indica que antes de acceder a prácticas no urgentes, los pacientes deberán acreditar seguro médico o abonar el arancel correspondiente, y los fondos recaudados se destinarían al financiamiento del sistema sanitario provincial.

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Para el caso de la educación, cada universidad provincial quedaría habilitada para fijar el monto y las condiciones de pago, dentro del marco general que establecería la ley.

Desde el oficialismo, los impulsores sostienen que la medida apunta a ordenar el uso de los recursos públicos y priorizar a quienes contribuyen al sistema.

“Mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y la educación, es una locura financiarlas para extranjeros”, afirmó Romo, quien también cuestionó la falta de reciprocidad con otros países.

En la misma línea, dirigentes libertarios y funcionarios nacionales reforzaron el planteo en redes sociales, en un contexto marcado por críticas de usuarios extranjeros —que se extendió a influencers y famosos— hacia Argentina tras la derrota en la final del Mundial. Una de las principales acusaciones gira en torno a un supuesto racismo del ciudadano argentino.

¿Debatirá el Congreso un proyecto para cobrar por la salud y la educación a extranjeros?

¿Avanzará el Gobierno nacional con el cobro a extranjeros tras la polémica post Mundial 2026?

Aunque el proyecto se presentó en la provincia de Buenos Aires, en el Gobierno nacional no descartan avanzar con iniciativas similares, aunque todavía no hay una definición concreta.

Algunas fuentes legislativas reconocen que podría replicarse a nivel nacional mediante proyectos “espejo”, mientras que otras voces dentro del oficialismo relativizan esa posibilidad y aseguran que no hay un plan inmediato en ese sentido.

En materia universitaria, además, ya rige el DNU 366/2025, que habilita a las casas de estudio a cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia permanente, aunque cada institución tiene autonomía para decidir si aplica o no esa medida.

En el Ministerio de Capital Humano por el momento descartan avanzar con una medida de este estilo. Foto: NA

Por qué se vuelve a evaluar el cobro de salud y educación a extranjeros

El tema no es nuevo, pero la discusión volvió a instalarse con fuerza tras el impacto de la conversación digital posterior al Mundial, donde se viralizaron mensajes de usuarios extranjeros que generaron malestar en parte de la opinión pública.

Sin embargo, también hay voces críticas. Desde sectores opositores advierten que impulsar este tipo de medidas en un contexto de tensión puede derivar en un enfoque “xenófobo” y reclaman un debate más amplio y despojado de coyuntura.

En paralelo, datos difundidos previamente por autoridades sanitarias bonaerenses indican que la utilización del sistema de salud por parte de extranjeros es baja, lo que suma otro eje a la discusión.