22 de julio de 2026
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Papa León XIV

Crece la expectativa por la visita del papa León XIV en Argentina tras el arribo del nuevo nuncio

El diplomático del Vaticano desembarca en Buenos Aires para asumir sus funciones y afinar los detalles de la gira del papa León XIV, prevista para noviembre.

Crece la expectativa por la visita del papa León XIV en Argentina tras el arribo del nuevo nuncio.

Crece la expectativa por la visita del papa León XIV en Argentina tras el arribo del nuevo nuncio.

Vatican News
 Por Aconcagua Radio

La diplomacia eclesiástica dio un paso determinante en las últimas horas con la llegada a la Argentina del nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach. Su arribo a Buenos Aires es interpretado como un gesto diplomático clave que consolida las expectativas ante la posible visita oficial del papa León XIV al país, programada para la primera semana de noviembre.

El embajador de la Santa Sede será recibido formalmente por la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), encabeza por su presidente, monseñor Marcelo Colombo, y el secretario general, monseñor Raúl Pizarro. Como parte de la bienvenida institucional, la Iglesia local organizará una celebración eucarística en su honor, cuya fecha se confirmará en los próximos días.

De acuerdo con la información exclusiva brindada por Gustavo Abu Arab, corresponsal de Aconcagua Radio en Buenos Aires, la llegada del Sumo Pontífice estadounidense reflejará una impronta propia tanto en el plano secular como en el pastoral, manteniendo presente la memoria de su antecesor, Jorge Mario Bergoglio, pero consolidando su personal perfil institucional.

"El esquema borrador contempla una reunión de Estado en la Casa Rosada con las máximas autoridades del Gobierno nacional, además de un encuentro de trabajo con los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal. Durante su estadía en la capital, el Santo Padre fijará su residencia temporal en la Nunciatura Apostólica, ubicada en la intersección de la Avenida Alvear y Montevideo", precisó el periodista.

Papa León XIV y su posible visita a la Argentina.

Papa León XIV y su posible visita a la Argentina.

Posibles celebraciones masivas y cierre interreligioso

En el plano litúrgico, la comitiva organizadora trabaja en la planificación de una misa multitudinaria en la Ciudad de Buenos Aires -con las avenidas 9 de Julio y del Libertador como escenarios principales bajo análisis-, sumada a una celebración central en la Basílica de Luján, punto en el que se prevé la mayor concentración de fieles.

Para coordinar la logística integral del viaje, la Santa Sede envió una avanzada encabezada por el Cardenal Wallace, un diplomático con amplia trayectoria internacional y sólida formación en áreas técnicas como la energía atómica, encargado de liderar los trabajos previos en el territorio nacional antes del anuncio formal.

Según concluyó Abu Arab, el cierre de la gira estará signado por un acto interreligioso articulado de manera conjunta con la Cancillería argentina, pensado como un gesto institucional enfocado en la tolerancia y la convivencia pacífica entre los distintos cultos del país.

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