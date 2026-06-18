18 de junio de 2026
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Papa León XIV

Perú confirmó la visita del papa León XIV y crecen las expectativas por su llegada a la Argentina

El presidente de Perú, José María Balcázar, ratificó públicamente que el papa León XIV vendrá a Sudamérica en noviembre.

Perú confirmó la visita del papa León XIV y crecen las expectativas por su llegada a la Argentina.

Perú confirmó la visita del papa León XIV y crecen las expectativas por su llegada a la Argentina.

Vatican News
Por Sitio Andino Política

El presidente de Perú, José María Balcázar, ratificó públicamente que el papa León XIV visitará territorio peruano durante la primera quincena de noviembre de 2026. Esto hizo crecer las expectativas por una posible llegada del Sumo Pontífice a la Argentina.

El anuncio se formalizó luego de un extenso encuentro bilateral de casi dos horas en la Ciudad del Vaticano e hizo crecer la hipótesis en la cancillería de nuestro país, y también de Uruguay, respecto a una gira continental unificada.

El mandatario de Perú, en declaraciones a RPP, a las que accedió Noticias Argentinas, afirmó que la agenda del Papa contemplaría una extensión de entre ocho y diez jornadas operativas. El borrador del itinerario incluye misas y actividades oficiales en las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, con chances de sumar Puno e Iquitos.

La posible visita del papa León XIV

A mediados de mayo pasado, el canciller argentino, Pablo Quirno, había deslizado un sugestivo mensaje tras una reunión con el presidente Javier Milei, aludiendo a una "buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino" para la cual restaba únicamente coordinar el calendario. Aquella manifestación se acopló a las gestiones iniciadas en febrero en Roma, cuando la diplomacia argentina entregó una carta formal de invitación firmada por el libertario.

papa León XIV Vaticano Roma
Papa León XIV.

Papa León XIV.

En este contexto, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, reveló que la dirigencia de River Plate ofreció el estadio Monumental para recibir al Sumo Pontífice.

Hasta el momento, y con estricto apego a los manuales de procedimiento del Vaticano, el Palacio Apostólico no ha remitido la notificación formal a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), documento encargado de convalidar institucionalmente la organización del evento religioso junto al Gobierno.

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