El Papa León XIV podría llegar a la Argentina antes de fin de año

El canciller Pablo Quirno acrecentó este viernes la expectativa sobre una eventual visita del Papa León XIV a la Argentina, en el marco de una posible gira por América Latina. “Vine a reunirme con el Presidente Javier Milei para darle la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino", sostuvo el funcionario a través de X. “Solo resta definir la fecha, qué linda Primavera” , agregó.

En paralelo al mensaje de Quirno, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay señalaron que “se está trabajando fuertemente para que la visita se concrete en noviembre” . Desde Montevideo, las señales también apuntan a una gira regional que incluiría tanto a Argentina como a Uruguay.

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En esa línea, el intendente de la ciudad uruguaya de Florida, Carlos Enciso , aseguró que León XIV visitaría Uruguay y tendría entre sus destinos el Santuario de la Virgen de los 33, durante la primera quincena de noviembre.

Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…! Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC. pic.twitter.com/gMCXZvPYvP

En declaraciones a Radio Mitre, Enciso precisó que el cronograma del pontífice para ese período ya incluiría a Argentina, Uruguay y Perú , aunque aclaró que las fechas todavía no estarían cerradas.

Más allá de las múltiples señales, el cardenal uruguayo Daniel Sturla reconoció que la presencia del Papa sería “casi segura”, aunque aclaró que todavía no existe una confirmación oficial de la Santa Sede. “Creo que no habrá anuncio oficial hasta mediados de junio”, declaró al diario El País de Montevideo.

River Plate ofreció su estadio para recibir al Papa León XIV

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ya se había referido en abril a la eventual llegada de León XIV. Incluso, reveló que la dirigencia de River Plate ofreció el estadio Monumental para recibir al sumo pontífice.

La gestión diplomática argentina para concretar el viaje se remontaría al menos a febrero de este año, cuando Quirno viajó a Roma y entregó en mano al Papa una carta firmada por Javier Milei.

“Hice entrega de una carta de invitación del Presidente al Papa León XIV para que visite nuestro país y reafirmé la voluntad de trabajar de manera conjunta por la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos”, escribió el canciller tras ese encuentro.

Según fuentes del Gobierno, en aquel momento existían “un 70% o más” de probabilidades de que la visita se concretara antes de fin de año.

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Una visita histórica para la Argentina

El propio León XIV ya había expresado públicamente su deseo de recorrer América Latina. A la salida de la residencia de Castel Gandolfo, en 2025, respondió ante periodistas:

“Por supuesto. Me encantaría viajar. El problema es la agenda con todos los compromisos, pero sí, a Fátima, a Guadalupe también, México, Uruguay, Argentina también pendiente, ir a Perú, por supuesto”, afirmó.

Milei ya se había reunido con él en el Vaticano en junio de 2025, durante una audiencia en la que ambas partes destacaron la “excelente relación bilateral” entre Argentina y la Santa Sede.

De concretarse, la visita de León XIV tendría una fuerte carga simbólica: sería la primera visita de un pontífice al país en casi cuatro décadas y marcaría un fuerte contraste con el papado de Francisco, quien nunca regresó a la Argentina durante sus 12 años al frente de la Iglesia Católica.