La justicia definió la imputación para el acusado del femicidio de Margarita Gutiérrez

Margarita Iris Gutiérrez fue asesinada e incinerada en su casa de Junín.

El fiscal Carlos Giuliani, con directivas de su superior Mariano Carabajal, decidió este viernes imputar por femicidio al principal sospechoso del crimen de Margarita Iris Gutiérrez , ocurrido el martes pasado en Junín y por cuyo asesinato el único detenido es el hijo mayor de la víctima.

Se trata de David Enrique Demaldé (46), quien fue notificado de la imputación en la mañana de este viernes por un "homicidio agravado por el vínculo" y ahora deberá afrontar un proceso judicial que lo puede llevar a una condena a prisión perpetua.

Femicidio de Margarita Gutiérrez en Junín: detuvieron a uno de sus hijos

El perfil del acusado por el femicidio de Margarita Gutiérrez

El sospechoso fue asistido por un abogado y prefirió abstenerse de declarar. Mientras tanto, los investigadores continúan sumando testimonios e informes para sostener la acusación contra el hombre, quien es psicólogo y perito criminalístico.

La situación procesal de Demaldé es complicada. Ya varios testigos confirmaron que la relación con su madre no era la mejor , existen antecedentes de “peleas” con la mujer e incluso ella lo había denunciado por coacciones.

David Enrique Demaldé, acusado de femicidio David Enrique Demaldé, principal sospechoso del femicidio de su madre.

A esto se le suma que el hombre tiene un consumo problemático y en los últimos meses había cometido algunas irregularidades en su profesión, lo que le provocó la pérdida de la matrícula.

Además, al ser detenido,personal policial le encontró prendas de vestir con sangre, las cuales están siendo peritadas.

Mientras tanto, los detectives aguardan determinar si algunos de los rastros encontrados en la escena son aptos para un cotejo de ADN con el ahora imputado.

Los detalles del femicidio que conmueve a todo Junín

David Enrique Demaldé (46), un psicólogo y perito criminalístico, quedó aprehendido en el expediente que investiga el femicidio de su madre, Margarita Iris Gutiérrez, la docente jubilada y exconcejal hallada muerta y parcialmente incinerada en su vivienda de Junín.

El crimen conmocionó a toda la zona Este de Mendoza. La mujer fue encontrada en el interior de su casa de calle Isaac Estrella con gran parte del cuerpo quemado y signos de extrema violencia.

Las primeras pericias descartaron heridas de arma de fuego y apuntan a que la víctima habría sido asesinada a golpes o asfixiada antes de que intentaran incendiar el cuerpo para eliminar rastros.

Desde el inicio de la investigación, la Justicia puso el foco en el entorno íntimo de la víctima. Incluso, los fiscales ordenaron extracción de ADN a los tres hijos de Margarita para cotejar rastros biológicos encontrados en la escena del crimen.