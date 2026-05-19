Dolor en Junín por el posible femicidio de Margarita Gutiérrez y los emotivos mensajes de despedida

El crimen de Margarita Iris Gutiérrez , una reconocida docente jubilada de 72 años, provocó una profunda conmoción en el departamento de Junín . La mujer fue hallada sin vida en su vivienda de calle Isaac Estrella y la Justicia investiga el hecho como un posible femicidio familiar . Tras darse a conocer el hecho, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y dolor.

La noticia generó un fuerte impacto entre vecinos, exalumnos y miembros de la comunidad educativa , donde Margarita era ampliamente querida y respetada por su extensa trayectoria en la enseñanza y su compromiso social.

Homicidio en un robo o un femicidio familiar, las hipótesis por la mujer muerta en Junín

Además de haberse desempeñado como maestra durante décadas, también ocupó el cargo de concejal en Junín . Incluso, uno de los jardines nucleados del departamento lleva su nombre , reflejo del legado que dejó en varias generaciones de estudiantes.

Además de haberse desempeñado como maestra durante décadas, también ocupó el cargo de concejal en Junín

Quién era Margarita Gutiérrez

Margarita tenía tres hijos. Uno de ellos es Ever Demaldé, entrenador de fútbol que dirigió a Independiente Rivadavia en 2013 y formó parte del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa en Olympique de Marsella, en Francia. La docente vivía sola en la vivienda donde ocurrió el crimen.

"Margarita querida, vivirás eternamente en el corazón de todos aquellos niños que tuvieron la suerte de tenerte de maestra de jardín. Que descanses en paz", escribió una mujer. Otros mensajes recordaron su calidad humana y su dedicación a la educación: "Fuiste maestra de mi hijo, eras una buena persona".

"Descansa en paz, fuiste muy importante para mí como maestra y mamá, siempre en mi corazón". "Aún recuerdo cuando entraba al aula de tu mano, seño Margarita. Que el cielo te reciba con todo el amor que me diste".

Cientos de personas coincidieron en destacar su profesionalismo, su calidez y el cariño que supo construir a lo largo de los años. "Docente de alma, dulce, tierna y muy especial. Dejas una huella en todas las personas que tuvimos el honor de conocerte", expresó otra mujer junto a una fotografía de la víctima.

La investigación y las hipótesis del crimen en Junín

El hallazgo ocurrió alrededor de las 10 de este martes, luego de que una mujer alertara a la Policía por una situación sospechosa: las puertas y ventanas de la vivienda permanecían abiertas. Cuando los efectivos ingresaron al domicilio encontraron a Margarita sin vida y con parte del cuerpo incinerado, un dato que agravó la conmoción y dio inicio a un amplio operativo policial y judicial en la zona.

Desde un primer momento intervino el Ministerio Público Fiscal, que activó el protocolo de femicidio, una medida habitual ante muertes violentas de mujeres.

3 de Marzo de 2026, Ladrón atropellado, robo bicicleta en Las Heras, criminalística, científica, policía de Mendoza, peritaje policial, móvil Cuando los efectivos ingresaron al domicilio encontraron a Margarita sin vida y con parte del cuerpo incinerado. Ilustrativa. Foto: Cristian Lozano

Si bien inicialmente se evaluó la posibilidad de una muerte accidental, las primeras pericias descartaron rápidamente esa hipótesis. Los investigadores comenzaron entonces a enfocarse en la posibilidad de un femicidio cometido por alguien del entorno cercano de la víctima.

En ese contexto, trascendió que algunas pertenencias de la mujer habrían desaparecido y la investigación puso la lupa sobre uno de sus hijos. El fiscal jefe de Rivadavia-Junín, Mariano Carabajal, confirmó a Sitio Andino que "se tomó ADN de los tres hijos", aunque aclaró que se trata de una medida habitual para "agilizar la investigación".

Esperan resultados clave de las pericias

Por estas horas, la Justicia aguarda los resultados de la necropsia realizada por el Cuerpo Médico Forense y los informes elaborados por Policía Científica. "Hay una serie de indicios, pero hay que trabajarlos. Hasta ahora tenemos muchos materiales que serán analizados", explicó Carabajal.

Las pericias realizadas en la vivienda incluyeron el levantamiento de huellas y rastros sobre los restos encontrados en el lugar. La causa continúa avanzando bajo estricta reserva mientras la comunidad de Junín intenta asimilar el dolor por la muerte de una mujer que dejó una huella imborrable en la educación y en la vida social del departamento.