Tunuyán: gracias al detector de patentes, hallan un galpón donde guardaban autos robados

La Policía realizó un importante procedimiento gracias a los detectores de patentes.

Un importante operativo de la Policía de Mendoza permitió recuperar un vehículo robado y detectar un galpón con varios autos que presentaban medidas judiciales por sustracción , en un procedimiento que se inició en Tunuyán gracias al sistema de lectura automática de patentes.

La intervención comenzó luego de que el sistema tecnológico emitiera una alerta sobre un auto que circulaba por Ruta Nacional 40 y que tenía pedido de secuestro por hurto agravado.

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A partir de esa notificación generada por el Centro de Monitoreo, se activó un seguimiento coordinado entre cámaras de seguridad y móviles policiales que permitió ubicar e interceptar el rodado en Tunuyán, para luego llegar al galpón mencionado.

Tras recuperar el vehículo, los efectivos avanzaron con distintas tareas investigativas que derivaron en un importante allanamiento en un galpón ubicado en San Carlos.

En ese inmueble, el personal policial constató la presencia de varios vehículos que registraban medidas judiciales por sustracción y que además presentaban irregularidades en sus dominios.

Por disposición judicial, en el lugar trabajó personal de Policía Científica junto a efectivos de Investigaciones y Automotores, quienes realizaron pericias sobre los vehículos secuestrados y sobre el inmueble donde fueron encontrados.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el procedimiento volvió a poner en evidencia la importancia del trabajo coordinado entre tecnología, monitoreo y despliegue policial en tiempo real para detectar vehículos vinculados a delitos y avanzar sobre posibles puntos de acopio de automóviles robados.

La causa continúa en etapa investigativa mientras la Justicia busca determinar el origen de los vehículos encontrados y establecer posibles conexiones con maniobras delictivas relacionadas al robo automotor en Mendoza.