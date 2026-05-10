Chocó contra una acequia en Tunuyán y terminó en un baldío: qué reveló el test de alcoholemia

Un conductor de 27 años protagonizó un fuerte accidente vial en Tunuyán durante la madrugada de este domingo. Tras perder el control de su Fiat Spazio, impactó contra una acequia y terminó dentro de un lote baldío. El test de alcoholemia reveló un elevado resultado de alcohol en sangre.
Negligente siniestro vial en Tunuyán: cómo fueron los hechos
El siniestro ocurrió alrededor de las 5.50 en la intersección de calle Democracia y Sáenz Peña, cuando el hombre circulaba a bordo de un Fiat Spazio por Sáenz Peña de norte a sur. Por motivos que se investigan, perdió el dominio del vehículo al llegar al cruce y terminó impactando contra una acequia.
Tras el choque, el automóvil continuó su recorrido hasta finalizar dentro de un lote baldío. A pesar de la magnitud del hecho, el conductor no sufrió lesiones. Sin embargo, al ser sometido al correspondiente dosaje de alcohol en sangre, el resultado fue positivo: registró 2.36 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra muy superior a la permitida por la legislación vigente en Mendoza y por la que deberá enfrentar serias sanciones.
Alcoholemia positiva: las sanciones que se aplican a conductores con más de 1 g/L
Las multas por alcoholemia siguen siendo las más severas y no cuentan con el beneficio del pago anticipado por descuento. Si un conductor arroja más de un gramo de alcohol en sangre, las sanciones económicas pueden trepar hasta los $5.500.000, sumado a la inhabilitación del carnet.