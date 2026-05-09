9 de mayo de 2026
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Persona en situación de calle

Personas en situación de calle en Ciudad: se duplicó la cifra y amplían los refugios

Más de 500 personas viven en situación de calle en Ciudad, el doble que durante el invierno pasado, según confirmó Ulpiano Suárez, quien además adelantó medidas para ampliar la red de albergues.

Personas en situación de calle en Ciudad: se duplicó la cifra y amplían los refugios

Personas en situación de calle en Ciudad: se duplicó la cifra y amplían los refugios

Foto: Yemel Fil
 Por Luis Calizaya

La cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Mendoza se duplicó tras el invierno de 2025 y ya supera las 500, según confirmó el intendente de Ciudad, Ulpiano Suárez. El dato surgió de un relevamiento realizado en marzo de 2026 y encendió las alarmas en medio de un contexto social cada vez más complejo, con la llegada de las bajas temperaturas como preocupación inmediata.

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Presente en la edición 45° de la Fiesta Nacional de la Ganadería, el jefe comunal explicó que el censo fue solicitado por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, y reveló un crecimiento sostenido de personas en situación de calle. “Comparado con el invierno pasado, el número se ha duplicado y sigue creciendo todos los días ”, sostuvo.

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Ulpiano Suárez confirmó que Capital trabaja para sumar más refugios frente al invierno.

Ulpiano Suárez confirmó que Capital trabaja para sumar más refugios frente al invierno.

Suárez remarcó además que una parte importante de esa población proviene de otros departamentos, por lo que consideró indispensable una articulación conjunta con el Gobierno provincial y los municipios del Gran Mendoza. El objetivo, señaló, es avanzar en estrategias de acompañamiento y contención que permitan intervenir antes de que las personas lleguen a vivir en la calle.

En ese esquema también destacó el trabajo que realiza la Casa Asistencial La Merced, especialmente a través del denominado “ patio callejero ”, un espacio de atención permanente que funciona las 24 horas.La verdad es que hacen un trabajo enorme ”, expresó el intendente al agradecer la tarea de organizaciones sociales y religiosas.

De cara al invierno 2026, el municipio ya comenzó a coordinar acciones para ampliar la capacidad de los albergues temporales y reforzar la asistencia durante las noches más frías. En las últimas horas hubo reuniones impulsadas por el Gobierno provincial junto a referentes de la pastoral social y distintas instituciones para definir una estrategia conjunta.

Entre los actores que participarán del operativo aparecen el Grupo Huentala, el club Independiente Rivadavia y otras empresas privadas que manifestaron su intención de colaborar con espacios, recursos y asistencia logística. Según explicó Suárez, el desafío inmediato pasa por atender la urgencia y evitar que las personas expuestas al frío extremo queden desprotegidas.

Sin embargo, el intendente advirtió que la problemática excede la respuesta de emergencia y requiere políticas sostenidas en el tiempo. “Estas más de 500 personas son el reflejo de décadas de crisis económicas, sociales y políticas. Esto no se revierte de la noche a la mañana”, afirmó.

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Hay más de 500 personas: habrá un plan estratégico entre el gobierno de Mendoza, privados y organizaciones sociales.

Hay más de 500 personas: habrá un plan estratégico entre el gobierno de Mendoza, privados y organizaciones sociales.

En ese sentido, señaló que muchas personas que viven en la calle atraviesan consumos problemáticos, problemas de salud mental o fuertes conflictos familiares, situaciones que dificultan la reinserción social incluso cuando existen dispositivos de asistencia disponibles.

No es solamente dar un plato de comida o una frazada. Hay personas que no quieren ir a un refugio porque no se sienten cómodas compartiendo espacios o porque directamente rompieron vínculos con su entorno ”, explicó.

Suárez recordó además que durante los inviernos anteriores los albergues municipales no solo ofrecieron alojamiento y comida, sino también capacitaciones laborales impulsadas por la Oficina de Empleo de la Ciudad. A partir de esos programas, algunas personas lograron reinsertarse laboralmente y comenzar un nuevo proyecto de vida.

Tenemos que trabajar para que vuelvan a tener una oportunidad dentro de la sociedad ”, concluyó el intendente, al plantear que el desafío de fondo no pasa únicamente por contener la emergencia, sino por generar herramientas reales de inclusión.

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