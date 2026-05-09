El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) redondeó una de las mejores actuaciones de su carrera al terminar octavo en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 para sumar cuatro puntos en el campeonato.FOTO NA: @F1

La fotogalería con los hechos más relevantes de los últimos días en Argentina y en el mundo . Un repaso por actividades, acontecimientos y eventos que marcaron la actualidad reciente. Imágenes imperdibles que muestran lo sucedido de manera clara y resumida, para no perder detalle de los momentos más importantes.

Una selección visual que invita a mirar y compartir .

El papa León XIV denunció este domingo que el derecho fundamental a la libertad de prensa es vulnerado con frecuencia en la actualidad, ya sea de manera evidente o de forma silenciosa, y honró la memoria de los numerosos reporteros que perdieron la vida a causa de la violencia, 3 de Mayo. Foto NA pontifex

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El astro argentino Lionel Messi revolucionó este domingo el paddock del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde estará presente para seguir la carrera principal que tendrá como protagonista a Franco Colapinto, 3 de Mayo. FOTO NA @AlpineF1Team

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

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El italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, se quedó con el título en el Masters de Madrid luego de aplastar en la final al alemán Alexander Zverev (2°), 3 de Mayo. FOTO NA: @atptour

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INPE(Instituto Nacional Penitenciario) pone a disposición de INTERPOL a Tony Valverde, alias “Pequeño J”, 4 de Mayo. Autor: IMPE/GOV PERU/NA

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Excavadoras israelíes demuelen una casa palestina, en la aldea de Deirat, en el este de Masafer Yatta, en el sur de la ciudad cisjordana de Hebrón, el 4 de mayo de 2026. Foto: NA

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Varias personas participan en una representación con motivo del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, en el Peñón de los Baños, en la Ciudad de México, capital de México, el 5 de mayo de 2026. Foto: NA

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

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Una reciente investigación sobre restos fósiles del dinosaurio Bonapartenykus ultimus, hallados en la provincia de Río Negro, aportó nuevos datos sobre esta especie de dinosaurio que habitó la región hace millones de años, 6 de Mayo. Autor: GOB RIO NEGRO/NA

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El crucero holandés MV Hondius se encuentra anclado frente a Praia, Cabo Verde, el 6 de mayo de 2026. Cabo Verde llevó a cabo el miércoles una evacuación aérea de tres pasajeros sospechosos de estar infectados con el hantavirus del crucero holandés MV Hondius, que se encontraba anclado frente a la capital caboverdiana de Praia. Foto: NA

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Manifestantes con carteles del Frente Nacional Piquetero intentan esta mañana llegar hasta el puente Pueyrredón, desde la avenida Mitre al 400 de la ciudad de Avellaneda, para interrumpir el tránsito vehicular como protesta por la cancelación del plan Volver al Trabajo, 7 de Mayo. FOTO DANIEL VIDES

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Con Karina Milei al frente y sin Manuel Adorni, el Gobierno presentó hoy la Mesa Federal Minera en compañía de gobernadores y empresarios en la provincia de San Juan. Se trata de un órgano que buscará la articulación público-privada para impulsar la inversión minera en la Argentina, como sucede con el Cobre y el Litio, 7 de Mayo. FOTO NA: Gob San Juan