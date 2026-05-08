El viento sur golpea al Gran Mendoza: fuertes ráfagas, polvo y baja sensación térmica

Un intenso viento del sur sorprendió a los mendocinos durante las últimas horas del viernes . El fenómeno no solo se hizo sentir por el brusco descenso de la temperatura , sino también por las fuertes ráfagas que levantaron hojas y tierra , complicando la circulación de peatones y automovilistas .

El fenómeno ya había sido advertido por el Servicio Meteorológico . Tras el paso del viento Zonda , el ingreso de un frente frío provocó intensas ráfagas que comenzaron a sentirse con mayor fuerza en la zona Este y luego se extendieron hacia el Gran Mendoza .

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Otra vez sin clases en Mendoza: la DGE confirmó suspensión por el viento

De manera repentina, el ingreso de un viento del sur alteró la tarde del viernes en el Este provincial , mientras Defensa Civil y la DGE decidían suspender las clases de los turnos vespertino y nocturno en todas las modalidades de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz .

Poco después, las ráfagas comenzaron a sentirse con fuerza en San Carlos , levantando tierra y reduciendo la visibilidad , lo que complicó la circulación vehicular . Incluso, muchos mendocinos creyeron que se trataba de un nuevo episodio de viento Zonda , tras el fenómeno registrado el miércoles .

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Según el último reporte meteorológico, se esperaba el ingreso de viento del sector sur después de las 19, con velocidades promedio de entre 40 y 45 km/h y ráfagas superiores. El fenómeno se extendería hasta aproximadamente las 4 de la madrugada del sábado.

Ya durante la noche, el frente de viento avanzó sobre Maipú y luego se extendió hacia Guaymallén, Capital y Las Heras. Entre hojas caídas y tierra en suspensión, también se complicó la circulación peatonal y el tránsito en los principales accesos.

Zonda - Daños - Mendoza Los daños que dejaron las ráfagas en el Este provincial. Foto: Gobierno de Mendoza

Uno de los puntos más afectados fue el kilómetro 8 del Acceso Este, donde varios conductores debieron detener la marcha por precaución ante la baja visibilidad. También se reportaron árboles caídos en distintos puntos del área metropolitana, por lo que las autoridades de Defensa Civil recomendaron circular con extrema precaución.

Reporte de novedades por viento Sur en el Gran Mendoza

Maipú:

Árbol caído: 4

Poste caído: 2

Total: 6

image

Guaymallén:

Árbol caído: 5

Poste caído: 3

Cables cortados: 2

Total: 10

Las Heras:

Árbol caído: 2

Total: 2

Luján de Cuyo:

Árbol caído: 2

Cable caído : 1

Total: 3

Lavalle:

Árbol caído: 1

Poste caído: 1

Total: 2

Godoy Cruz:

Poste caído: 1

Total: 1

Total novedades: 24

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza