8 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Viento

El viento sur golpea al Gran Mendoza: fuertes ráfagas, polvo y baja sensación térmica

El fenómeno apareció de manera repentina y sorprendió con ráfagas intensas y gélidas, que además complicaron la visibilidad en los principales accesos y rutas de tránsito.

El viento sur golpea al Gran Mendoza: fuertes ráfagas, polvo y baja sensación térmica

El viento sur golpea al Gran Mendoza: fuertes ráfagas, polvo y baja sensación térmica

 Por Luis Calizaya

Un intenso viento del sur sorprendió a los mendocinos durante las últimas horas del viernes. El fenómeno no solo se hizo sentir por el brusco descenso de la temperatura, sino también por las fuertes ráfagas que levantaron hojas y tierra, complicando la circulación de peatones y automovilistas.

Lee además
Nueva suspensión de clases en Mendoza: qué departamentos fueron afectados

Otra vez sin clases en Mendoza: la DGE confirmó suspensión por el viento
Otro amanecer con viento en Malargüe. video

El viento golpea Malargüe y fortalece la resiliencia de un pueblo acostumbrado al rigor climático

Alerta amarilla por viento en el Gran Mendoza: lo que dejó a su paso

De manera repentina, el ingreso de un viento del sur alteró la tarde del viernes en el Este provincial, mientras Defensa Civil y la DGE decidían suspender las clases de los turnos vespertino y nocturno en todas las modalidades de San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Poco después, las ráfagas comenzaron a sentirse con fuerza en San Carlos, levantando tierra y reduciendo la visibilidad, lo que complicó la circulación vehicular. Incluso, muchos mendocinos creyeron que se trataba de un nuevo episodio de viento Zonda, tras el fenómeno registrado el miércoles.

Según el último reporte meteorológico, se esperaba el ingreso de viento del sector sur después de las 19, con velocidades promedio de entre 40 y 45 km/h y ráfagas superiores. El fenómeno se extendería hasta aproximadamente las 4 de la madrugada del sábado.

Ya durante la noche, el frente de viento avanzó sobre Maipú y luego se extendió hacia Guaymallén, Capital y Las Heras. Entre hojas caídas y tierra en suspensión, también se complicó la circulación peatonal y el tránsito en los principales accesos.

Zonda - Daños - Mendoza
Los daños que dejaron las ráfagas en el Este provincial.

Los daños que dejaron las ráfagas en el Este provincial.

Uno de los puntos más afectados fue el kilómetro 8 del Acceso Este, donde varios conductores debieron detener la marcha por precaución ante la baja visibilidad. También se reportaron árboles caídos en distintos puntos del área metropolitana, por lo que las autoridades de Defensa Civil recomendaron circular con extrema precaución.

Reporte de novedades por viento Sur en el Gran Mendoza

Maipú:

  • Árbol caído: 4
  • Poste caído: 2

Total: 6

image

Guaymallén:

  • Árbol caído: 5
  • Poste caído: 3
  • Cables cortados: 2

Total: 10

Las Heras:

  • Árbol caído: 2

Total: 2

Luján de Cuyo:

  • Árbol caído: 2
  • Cable caído : 1

Total: 3

Lavalle:

  • Árbol caído: 1
  • Poste caído: 1

Total: 2

Godoy Cruz:

  • Poste caído: 1

Total: 1

Total novedades: 24

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

  • Sábado 9 de mayo: Parcial nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste, heladas parciales. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 12°C | Mínima: 4°C.

  • Domingo 10 de mayo: Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste, heladas parciales. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 18°C | Mínima: 8°C.

Temas
Seguí leyendo

El Zonda no viene solo: alertan por un cargado combo climático en Mendoza

"Pensé en quitarme la vida": la confesión más dura del gendarme argentino que estuvo preso en Venezuela

Cómo una vecina de Malargüe transforma cartón y aserrín en combustible ecológico

Fiebre mundialista en Mendoza: los precios millonarios para alentar a Argentina en el Mundial 2026

Extienden la suspensión de clases en un departamento de Mendoza

Polémica en la Vendimia: Julieta Navarro calificó la elección como un "concurso de belleza"

Aumenta la tarifa eléctrica en Mendoza: cómo impactará en la factura

Ola de frío: dos localidades de Mendoza, entre las más gélidas del país

LO QUE SE LEE AHORA
Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza.

Extienden la suspensión de clases en un departamento de Mendoza

Las Más Leídas

Ola de frío: dos localidades de Mendoza, entre las más gélidas del país.

Ola de frío: dos localidades de Mendoza, entre las más gélidas del país

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este  8 de mayo.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 8 de mayo

Todas las motos secuestradas en Las Heras. 

Masivo secuestro de motos tras un operativo en Las Heras

El explosivo que apareció en la planta de servicio de San Rafael.

Revuelo en San Rafael por la aparición de una bomba en una delegación municipal

Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza.

Extienden la suspensión de clases en un departamento de Mendoza