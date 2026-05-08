8 de mayo de 2026
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Tarifa eléctrica

Aumenta la tarifa eléctrica en Mendoza: cómo impactará en la factura

El Ente Provincial Regular Eléctrico (EPRE) autorizó un incremento en la tarifa eléctrica desde el mes de mayo. De cuánto será el aumento.

Aumenta la tarifa eléctrica en Mendoza: cómo impactará en la factura.
Aumenta la tarifa eléctrica en Mendoza: cómo impactará en la factura. Foto: Cristian Lozano
 Por Florencia Martinez del Rio

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) estableció un ajuste en las boletas de la luz para los usuarios de la provincia de Mendoza. La actualización de la tarifa eléctrica rige para los consumos registrados desde el 1° de mayo, con un aumento promedio del 12%.

La medida fue dispuesta a través de la resolución 102, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y responde a los nuevos precios estacionales fijados por la Secretaría de Energía de la Nación en el Mercado Eléctrico Mayorista con impacto en el componente Costo de Abastecimiento, de jurisdicción nacional.

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A su vez, el ajuste se debe a un incremento del Valor Agregado de Distribución (VAD), de jurisdicción provincial, conforme al procedimiento de adecuación trimestral, dado que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) superó el umbral definido del 7%.

La actualización "responde principalmente al significativo aumento del componente de jurisdicción nacional, asociado a los mayores costos de abastecimiento del sistema eléctrico durante el invierno, cuando se recurre en mayor medida a fuentes de generación más costosas, como la generación térmica y el uso de combustibles líquidos", explicó el EPRE.

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Cómo impacta el aumento de la tarifa eléctrica en Mendoza

En promedio, el ajuste en la factura eléctrica de los usuarios es del 12%, según el nivel de consumo y la categoría tarifaria. Para los residenciales, que representan el 85% de los usuarios, el impacto promedio será del 8% y dependerá, además, de si el hogar cuenta o no con subsidio del Estado Nacional.

  • Usuarios con subsidio: aumento promedio entre los $3.000 y los $9.600 por mes.
  • Usuarios sin subsidio: aumento promedio entre los $3.350 y los $13.000 por mes.

En relación con el subsidio del Estado Nacional, los hogares beneficiarios cuentan durante el mes de mayo con una bonificación del precio mayorista de la energía eléctrica del 60,67%, aplicada sobre un consumo base subsidiado de 300 kWh mensuales (600 kWh bimestrales). El consumo excedente se factura sin subsidio. Hasta el mes de abril el consumo subsidiado alcanzaba los 150 kWh por mes (300 kWh bimestrales).

En tanto, el Gobierno de Mendoza mantiene el esquema local de subsidios eléctricos para usuarios residenciales, que beneficia a más de 121.000 hogares, lo que representa cerca del 21% del total. Estos beneficios se aplican de manera directa en la factura y se asignan en función de criterios de vulnerabilidad, señaló el EPRE.

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