7 de mayo de 2026
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El Zonda no da tregua: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras

La Dirección General de Escuelas informó la suspensión de clases para el turno tarde en una localidad de Las Heras a causa del Zonda.

El Zonda no da tregua: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras.

El Zonda no da tregua: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman la presencia de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas informó la suspensión de clases presenciales para el turno tarde en la localidad de Uspallata, de Las Heras.

La disposición afecta a las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del distrito cordillerano. Según detallaron las autoridades, la medida busca garantizar la seguridad de los alumnos, docentes y personal no docente ante las condiciones climáticas adversas que afectan la zona.

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El Zonda no da tregua: suspenden las clases presenciales en Uspallata.

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Zonda: continuidad pedagógica en modalidad virtual

A pesar de la suspensión de la presencialidad, desde la cartera educativa destacaron que el servicio no se interrumpe totalmente. La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza, permitiendo que los estudiantes mantengan el vínculo pedagógico desde sus hogares.

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Los alumnos tendrán clases virtuales.

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Situación en el resto de Mendoza

Es importante aclarar que la suspensión es focalizada. En el resto del departamento de Las Heras, así como en los demás departamentos del territorio provincial, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Las autoridades continuarán monitoreando la situación climática para determinar las acciones a seguir en los turnos vespertino y nocturno, lo cual será comunicado oportunamente por los canales oficiales.

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