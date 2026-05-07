El Zonda no da tregua: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman la presencia de viento Zonda y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil , la Dirección General de Escuelas informó la suspensión de clases presenciales para el turno tarde en la localidad de Uspallata , de Las Heras.

La disposición afecta a las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del distrito cordillerano. Según detallaron las autoridades, la medida busca garantizar la seguridad de los alumnos, docentes y personal no docente ante las condiciones climáticas adversas que afectan la zona.

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A pesar de la suspensión de la presencialidad, desde la cartera educativa destacaron que el servicio no se interrumpe totalmente. La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza , permitiendo que los estudiantes mantengan el vínculo pedagógico desde sus hogares.

terminá la secundaria, Ciudad de Buenos Aires, CABA, Horacio Rodríguez Larreta, educación virtual Los alumnos tendrán clases virtuales. Foto: Prensa CABA

Situación en el resto de Mendoza

Es importante aclarar que la suspensión es focalizada. En el resto del departamento de Las Heras, así como en los demás departamentos del territorio provincial, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Las autoridades continuarán monitoreando la situación climática para determinar las acciones a seguir en los turnos vespertino y nocturno, lo cual será comunicado oportunamente por los canales oficiales.