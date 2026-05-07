7 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Clases

Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

A raíz del fuerte viento, registrado en la zona cordillerana, la DGE determinó la suspensión de clases para el turno mañana en esta zona de Mendoza.

Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza.

Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

La Dirección General de Escuelas determinó la suspensión de las clases para el turno mañana en Malargüe. La medida responde a la presencia de fuertes ráfagas de viento.

Clases suspendidas: detalles de la medida

La medida será para el turno mañana en todo el departamento sureño. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Lee además
Suspenden las clases por el Zonda en Mendoza.

Por el Zonda, clases suspendidas en los turnos vespertino y nocturno en doce departamentos
viento zonda en mendoza: suspenden clases presenciales en 12 departamentos

Viento Zonda en Mendoza: suspenden clases presenciales en 12 departamentos

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este jueves 7 de mayo, se ha determinado la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades de Malargüe.

La suspensión afecta a:

  • Niveles: todos los niveles (Inicial, Primario, Secundario y Superior).

  • Modalidades: todas las modalidades educativas.

  • Zona afectada: únicamente Malargüe.

Situación en el resto de la provincia

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad. La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Se recomienda a los padres y tutores mantenerse informados a través de los canales oficiales de la DGE y Defensa Civil ante posibles actualizaciones para los turnos tarde y nocturno.

Temas
Seguí leyendo

Por Zonda, suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Por Zonda, suspenden las clases en una localidad de Las Heras

Más de 30 apostadores se llevaron $9 millones: todos los ganadores que dejó el Quini 6

Un muerto, incendios, cortes de luz, árboles y cables caídos: lo que dejó el paso del Zonda en Mendoza

IA: cómo es la capacitación que busca cambiar el futuro de los alumnos mendocinos

Hantavirus en altamar: un error técnico frenó la evacuación de pacientes

Amenazas: fin del plazo para que padres firmen el acta compromiso

Vuelos regulares es el pedido de Malargüe para potenciar su crecimiento

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 hoy miércoles 6 de mayo: números ganadores del sorteo 3371

Más de 30 apostadores se llevaron $9 millones: todos los ganadores que dejó el Quini 6

Las Más Leídas

Este fin de semana, vuelve el Zonda

El Zonda no viene solo: alertan por un cargado combo climático en Mendoza

El médico estuvo aprehendido en la Comisaría 25 de Guaymallén. 

Qué hay detrás de la escandalosa pelea entre policías y un médico en Guaymallén

El incidente, con agresión incluida, ocurrió en Guaymallén.

Insólito incidente en un hospital con policías heridos y un médico demorado

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 6 de mayo: números ganadores del sorteo 3371

Más de 30 apostadores se llevaron $9 millones: todos los ganadores que dejó el Quini 6

El siniestro en Guaymallén tuvo lugar el lunes 27 de abril, cerca de las 23 horas.

Murió tras varios días de lucha la agente de tránsito atropellada en Acceso Sur