6 de mayo de 2026
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Hantavirus

Brote de hantavirus en un crucero: un avión sanitario aterrizó de forma imprevista con pacientes

La aeronave trasladaba a dos casos confirmados hacia Europa, pero, tras romper la “burbuja de aislamiento”, debió realizar una parada imprevista.

Brote de hantavirus en un crucero: un avión sanitario aterrizó de forma imprevista con pacientes

Brote de hantavirus en un crucero: un avión sanitario aterrizó de forma imprevista con pacientes

Por Sitio Andino Sociedad

En medio de la detección de varios casos de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, se desplegó un operativo sanitario para trasladar a los pacientes a Europa. Si bien el procedimiento avanzaba con normalidad mediante aviones sanitarios, una de las aeronaves sufrió una falla en la “burbuja de aislamiento”, lo que obligó a realizar una escala de emergencia en las Islas Canarias. Allí, dos pacientes permanecen a la espera de ser evacuados.

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Novedades por el hantavirus a bordo de un crucero

Dos casos sospechosos debieron interrumpir su traslado y aterrizar de forma imprevista en las Islas Canarias debido a una falla técnica en el avión sanitario. Según informó el Ministerio de Sanidad de España, el sistema eléctrico de soporte presentó inconvenientes, lo que obligó a mantener a uno de los pacientes dentro de la aeronave en el aeropuerto, mientras se aguardaba la llegada de otro avión especializado.

Sin embargo, la embarcación recibió autorización para retomar la navegación y se dirige hacia el puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife, en un trayecto estimado de tres días y doce horas, según informó la ministra de Sanidad de España, Mónica García.

Un crucero que partió desde Argentina y generó alarma mundial

El buque, de bandera neerlandesa, había zarpado el 1 de abril desde Ushuaia con 152 personas a bordo, en un recorrido por la Antártida, las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. El itinerario debió interrumpirse tras detectarse casos compatibles con hantavirus.

Poco después, ya en cercanías de África, se desplegó un amplio operativo sanitario con intervención de organismos internacionales y autoridades de distintos países, dado que los pasajeros eran de diversas nacionalidades.

Con los pasajeros y la tripulación aislados en sus camarotes, bajo seguimiento médico constante y controles diarios, la gravedad de la cepa Andes quedó en evidencia tras la confirmación de tres muertes vinculadas al brote, además de otros cinco casos activos.

Fuente: LN.

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