Mendoza frena las amenazas escolares: vence el plazo para firmar el acta obligatoria para padres.

Tras semanas de tensión, las escuelas de la provincia de Mendoza recuperan la calma. El titular de la DGE, Tadeo García Zalazar, confirmó que la ola de amenazas está controlada. Sin embargo, la normalización llega con un plazo clave: este miércoles 6 de mayo vence el tiempo para firmar el acta de compromiso presencial y obligatoria para padres .

Intentos de suicidio en escuelas: la alarmante realidad que forzó al gobierno de Mendoza a actuar

Abril fue un mes complejo para la provincia, marcado por lo que el funcionario definió como un "desafío viral". Durante este período, se activaron un total de 230 protocolos de seguridad .

"En un momento, llegamos a tener más de 100 amenazas semanales . Afortunadamente, la semana pasada solo se activaron dos o tres", detalló García Zalazar, señalando que la ola de intimidaciones públicas ha quedado atrás .

La desactivación de este conflicto no fue fortuita. Según el ministro, la rapidez del Ministerio Público Fiscal para imputar a los responsables y la aplicación del Código de Contravenciones fueron determinantes para enviar un mensaje de orden y legalidad.

25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle, Tadeo García Zalazar, ministro de educación, Cultura, Infancias El Ministro de Educación aseguró que la ola de intimidaciones públicas ha quedado atrás. Foto: Cristian Lozano

La responsabilidad económica de los adultos

Una de las novedades más fuertes de este proceso es la judicialización de los casos. Actualmente, unos 30 adultos responsables ya han sido señalados penalmente para responder económicamente por los daños y perjuicios derivados de los actos de sus hijos.

La medida no solo apunta al castigo, sino a resarcir al Estado por los cuantiosos costos operativos que implica cada amenaza: movilización de brigadas de explosivos, personal policial y servicios de emergencia, además de la pérdida de horas de clase.

Vence el plazo: ¿qué implica la firma del acta?

Los padres y tutores de nivel Primario y Secundario deben haber cumplimentado la firma del acta de compromiso. Este documento formaliza que los adultos están en conocimiento de las consecuencias legales y financieras ante falsas alarmas provocadas por los menores a su cargo.

Adhesión masiva: fuentes de la Dirección General de Escuelas aseguraron que, si bien no están los datos oficiales aún, la firma de los padres ha sido mayoritaria en casi todos los departamentos.

¿Qué pasa si no se firma?: aquellos padres que no se acercaron a las escuelas o decidieron no firmar por disconformidad asumirán de igual manera el compromiso ante un hecho de violencia. Al ser los responsables civiles de los menores ante la ley, la falta de rúbrica no los exime de las sanciones o el pago de costos operativos en el futuro.

amenazas escuelas padres Pese a que no están aún los datos oficiales, la adherencia a la firma de actas fue elevada. Imagen creada con IA

Un nuevo clima escolar

Con la normalización de la convivencia, el Ministerio busca que este miércoles marque el cierre definitivo de un episodio que alteró la paz de las familias mendocinas.

El objetivo de la obligatoriedad del acta es instalar una barrera disuasoria permanente: que cada estudiante, y sobre todo cada padre, entienda que las amenazas en las escuelas tienen, indefectiblemente, una consecuencia legal y económica.