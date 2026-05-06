6 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Amenaza

Mendoza frena las amenazas escolares: vence el plazo para firmar el acta obligatoria para padres

Según expresó el titular de la DGE, en la provincia de Mendoza se activaron 230 protocolos por amenazas de bomba y desafíos virales en diferentes escuelas.

Mendoza frena las amenazas escolares: vence el plazo para firmar el acta obligatoria para padres.

Mendoza frena las amenazas escolares: vence el plazo para firmar el acta obligatoria para padres.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

Tras semanas de tensión, las escuelas de la provincia de Mendoza recuperan la calma. El titular de la DGE, Tadeo García Zalazar, confirmó que la ola de amenazas está controlada. Sin embargo, la normalización llega con un plazo clave: este miércoles 6 de mayo vence el tiempo para firmar el acta de compromiso presencial y obligatoria para padres.

Escuela El Algarrobal operativo policial amenazas 02
Amenazas en las escuelas: Mendoza activó 230 protocolos.

Amenazas en las escuelas: Mendoza activó 230 protocolos.

Lee además
Tras el intento de suicidio de una estudiante en el DAD, los compañeros pidieron hablar de salud mental.

Intentos de suicidio en escuelas: la alarmante realidad que forzó al gobierno de Mendoza a actuar
Amenazas escolares: así deberá actuar la Policía de Mendoza frente a incidentes críticos.

Así actuará la Policía ante amenazas en escuelas mendocinas

Amenazas en escuelas: 230 amenazas y desafíos virales

Abril fue un mes complejo para la provincia, marcado por lo que el funcionario definió como un "desafío viral". Durante este período, se activaron un total de 230 protocolos de seguridad.

"En un momento, llegamos a tener más de 100 amenazas semanales. Afortunadamente, la semana pasada solo se activaron dos o tres", detalló García Zalazar, señalando que la ola de intimidaciones públicas ha quedado atrás.

La desactivación de este conflicto no fue fortuita. Según el ministro, la rapidez del Ministerio Público Fiscal para imputar a los responsables y la aplicación del Código de Contravenciones fueron determinantes para enviar un mensaje de orden y legalidad.

25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle, Tadeo García Zalazar, ministro de educación, Cultura, Infancias
El Ministro de Educación aseguró que la ola de intimidaciones públicas ha quedado atrás.

El Ministro de Educación aseguró que la ola de intimidaciones públicas ha quedado atrás.

La responsabilidad económica de los adultos

Una de las novedades más fuertes de este proceso es la judicialización de los casos. Actualmente, unos 30 adultos responsables ya han sido señalados penalmente para responder económicamente por los daños y perjuicios derivados de los actos de sus hijos.

La medida no solo apunta al castigo, sino a resarcir al Estado por los cuantiosos costos operativos que implica cada amenaza: movilización de brigadas de explosivos, personal policial y servicios de emergencia, además de la pérdida de horas de clase.

Vence el plazo: ¿qué implica la firma del acta?

Los padres y tutores de nivel Primario y Secundario deben haber cumplimentado la firma del acta de compromiso. Este documento formaliza que los adultos están en conocimiento de las consecuencias legales y financieras ante falsas alarmas provocadas por los menores a su cargo.

  • Adhesión masiva: fuentes de la Dirección General de Escuelas aseguraron que, si bien no están los datos oficiales aún, la firma de los padres ha sido mayoritaria en casi todos los departamentos.

  • ¿Qué pasa si no se firma?: aquellos padres que no se acercaron a las escuelas o decidieron no firmar por disconformidad asumirán de igual manera el compromiso ante un hecho de violencia. Al ser los responsables civiles de los menores ante la ley, la falta de rúbrica no los exime de las sanciones o el pago de costos operativos en el futuro.

amenazas escuelas padres
Pese a que no están aún los datos oficiales, la adherencia a la firma de actas fue elevada. Imagen creada con IA

Pese a que no están aún los datos oficiales, la adherencia a la firma de actas fue elevada. Imagen creada con IA

Un nuevo clima escolar

Con la normalización de la convivencia, el Ministerio busca que este miércoles marque el cierre definitivo de un episodio que alteró la paz de las familias mendocinas.

El objetivo de la obligatoriedad del acta es instalar una barrera disuasoria permanente: que cada estudiante, y sobre todo cada padre, entienda que las amenazas en las escuelas tienen, indefectiblemente, una consecuencia legal y económica.

Temas
Seguí leyendo

Hantavirus en altamar: un error técnico frenó la evacuación de pacientes

Por el Zonda, clases suspendidas en los turnos vespertino y nocturno en doce departamentos

El Zonda sopla con fuerza en varias zonas de Mendoza: el pronóstico para lo que resta del día y mañana

Vuelos regulares es el pedido de Malargüe para potenciar su crecimiento

Pasó el zonda y la nieve llegó de sorpresa a Malargüe

Viento Zonda en Mendoza: suspenden clases presenciales en 12 departamentos

Criterios clave para elegir una plataforma confiable con Pin-Up

Malargüe se prepara para el invierno intensificando tareas en la Ruta 222

LO QUE SE LEE AHORA
Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.

Por Zonda, suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Las Más Leídas

Se viene el Quini 6 especial por el Mundial 2026 con premios en dólares: cuándo sortea y cómo jugar

Quini 6 con premios en dólares: la novedad que sacude a los apostadores

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.

Por Zonda, suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Este fin de semana, vuelve el Zonda

El Zonda no viene solo: alertan por un cargado combo climático en Mendoza

Secundaria: la repitencia en las escuelas estatales triplica a la de las privadas.

Chau exámenes: el plan de la DGE para terminar la Secundaria

El incidente, con agresión incluida, ocurrió en Guaymallén.

Insólito incidente en un hospital con policías heridos y un médico demorado