27 de abril de 2026
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Amenazas escolares: así deberá actuar la Policía de Mendoza frente a incidentes críticos

Frente a las amenazas escolares, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza lanzó un protocolo de vanguardia para proteger los colegios.

Amenazas escolares: así deberá actuar la Policía de Mendoza frente a incidentes críticos.

Amenazas escolares: así deberá actuar la Policía de Mendoza frente a incidentes críticos.

Foto: Gobierno de Mendoza
 Por Natalia Mantineo

En un giro estratégico hacia la modernización de la seguridad pública, el Gobierno de Mendoza oficializó la nueva "Guía de Intervención ante Incidentes de Seguridad". Esta normativa, diseñada por las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), redefine la manera en que la Policía y la comunidad educativa deben responder ante escenarios de máxima tensión en las escuelas, como amenazas.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, surge como una necesidad imperativa de actualizar el Decreto N° 1187/18. Ante el cambio de paradigma en la seguridad global, la provincia de Mendoza busca dejar atrás respuestas genéricas para implementar tácticas de "especialistas".

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Amenazas en las ecuelas: Mendoza lanzó un protocolo de vanguardia para proteger los docentes y estudiantes.

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Amenazas escolares: la nueva guía de Seguridad

Un detalle fundamental de esta nueva guía es su respaldo técnico. El jefe de la FOE, el Comisario P.P. Javier Marcelo Ortiz Peñaloza, integró al protocolo la experiencia adquirida en su formación en Israel durante el año 2025.

Los tres frentes de intervención policial

El protocolo detalla procedimientos específicos para escenarios que hasta hace poco se consideraban improbables, pero que hoy requieren una preparación rigurosa:

1. Tirador activo y agresores armados

Frente a un ataque armado dentro de una institución, el protocolo policial pasa de la "espera" a la "respuesta proactiva". La prioridad absoluta es la neutralización de la amenaza para salvar vidas. La guía instruye a docentes y alumnos bajo una premisa clara: "Salir, Resguardarse o Defenderse".

Además, establece que, al llegar la policía, los civiles deben mantener las manos visibles y evitar movimientos bruscos para facilitar la identificación de los atacantes.

2. Amenazas de explosivos: menos pánico, más método

La guía desmitifica la evacuación desordenada. Se establece que ante una amenaza de bomba, el personal escolar debe colaborar en la detección visual de objetos sospechosos, aprovechando que conocen el terreno.

Un dato clave: los alumnos deberán retirarse con sus mochilas y abrigos, lo que permite que los peritos en explosivos descarten rápidamente elementos cotidianos y se enfoquen en el riesgo real.

3. Crisis suicidas: la policía como contención

Por primera vez, se incluye un protocolo detallado para intervenir ante intentos de suicidio en las escuelas. Se prioriza la escucha empática y la estabilización del individuo hasta que lleguen los negociadores especializados. El objetivo es evitar el juicio moral y ganar tiempo mediante una contención emocional efectiva, respetando la Ley Nacional de Salud Mental.

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El protocolo detalla procedimientos específicos para escenarios que hasta hace poco se consideraban improbables.

El protocolo detalla procedimientos específicos para escenarios que hasta hace poco se consideraban improbables.

Capacitación obligatoria y simulacros

La resolución no solo queda en el papel. El Ministerio ha instruido a las fuerzas especiales para que, en conjunto con la Dirección General de Escuelas (DGE) y Defensa Civil, ejecuten simulacros obligatorios y jornadas de sensibilización. El objetivo es que tanto el portero de la escuela como el director y los alumnos tengan internalizado el plan de acción.

Con esta actualización, Mendoza busca anticiparse a la crisis. La articulación entre las áreas de seguridad y educación pretende transformar la escuela en un espacio donde, ante una emergencia, la respuesta sea coordinada, eficiente y, sobre todo, orientada a la preservación de la vida.

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