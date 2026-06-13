El sitio de San Juan que está a solo 2 horas de Mendoza y es perfecto para visitar este finde largo

La provincia de San Juan deslumbra con sus paisajes imponentes y rincones de ensueño. De cara a este fin de semana largo, el Parque de Mayo se posiciona como un destino ideal para quienes buscan hacer una escapada diferente. A continuación, todos los detalles.

El Parque de Mayo es el espacio verde más destacado de la ciudad de San Juan y uno de los lugares más elegidos tanto por los sanjuaninos como por quienes visitan la provincia. Ubicado a unos 174 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, se puede llegar en aproximadamente dos horas y media en vehículo.

Naturaleza y vida al aire libre en el Parque de Mayo, San Juan

Este emblemático destino combina naturaleza, recreación y esparcimiento . Entre sus principales atractivos se destacan su lago artificial con la tradicional fuente central, los pintorescos puentes peatonales, amplios sectores para realizar actividad física, juegos infantiles y extensos senderos ideales para caminar, correr o recorrer en bicicleta.

Cómo llegar al Parque de Mayo

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Además, en sus alrededores se encuentran algunos de los edificios más representativos de San Juan, lo que convierte al parque en un punto de encuentro que reúne historia, cultura y vida urbana.

Con acceso libre y gratuito durante todo el año, el Parque de Mayo es el lugar perfecto para disfrutar del aire libre, compartir un picnic, tomar unos mates en familia o simplemente descansar rodeado de naturaleza sin alejarse del centro de la ciudad.

Parque de Mayo, San Juan Un paseo único por el Parque de Mayo: naturaleza en plena ciudad Gentileza

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