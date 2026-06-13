13 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Provincia de San Juan

El sitio de San Juan que está a solo 2 horas de Mendoza y es perfecto para visitar este finde largo

Este fin de semana largo es la oportunidad perfecta para una escapada distinta en San Juan. Disfrutá de la naturaleza y el aire libre en un entorno único.

El sitio de San Juan que está a solo 2 horas de Mendoza y es perfecto para visitar este finde largo

El sitio de San Juan que está a solo 2 horas de Mendoza y es perfecto para visitar este finde largo

 Por Juan Pablo Strappazzon

La provincia de San Juan deslumbra con sus paisajes imponentes y rincones de ensueño. De cara a este fin de semana largo, el Parque de Mayo se posiciona como un destino ideal para quienes buscan hacer una escapada diferente. A continuación, todos los detalles.

Así es el Parque de Mayo, uno de los lugares más emblemáticos de San Juan

El Parque de Mayo es el espacio verde más destacado de la ciudad de San Juan y uno de los lugares más elegidos tanto por los sanjuaninos como por quienes visitan la provincia. Ubicado a unos 174 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, se puede llegar en aproximadamente dos horas y media en vehículo.

Parque de Mayo
Naturaleza y vida al aire libre en el Parque de Mayo, San Juan

Naturaleza y vida al aire libre en el Parque de Mayo, San Juan

Este emblemático destino combina naturaleza, recreación y esparcimiento. Entre sus principales atractivos se destacan su lago artificial con la tradicional fuente central, los pintorescos puentes peatonales, amplios sectores para realizar actividad física, juegos infantiles y extensos senderos ideales para caminar, correr o recorrer en bicicleta.

Cómo llegar al Parque de Mayo

Embed

Además, en sus alrededores se encuentran algunos de los edificios más representativos de San Juan, lo que convierte al parque en un punto de encuentro que reúne historia, cultura y vida urbana.

Con acceso libre y gratuito durante todo el año, el Parque de Mayo es el lugar perfecto para disfrutar del aire libre, compartir un picnic, tomar unos mates en familia o simplemente descansar rodeado de naturaleza sin alejarse del centro de la ciudad.

Parque de Mayo, San Juan
Un paseo único por el Parque de Mayo: naturaleza en plena ciudad

Un paseo único por el Parque de Mayo: naturaleza en plena ciudad

¿Querés descubrir rincones fascinantes de Mendoza, Argentina y el mundo? Hacé clic acá y explorá destinos únicos, paisajes increíbles y experiencias que te van a sorprender en cada viaje.

Temas
Seguí leyendo

¿Vas a alentar a la Selección? Aprovecha estos 3 atractivos gratuitos en Kansas City

Lee además
Las provincias cuyanas se unen para impulsar la cultura regional. video

Mendoza avanza con San Luis y San Juan en un acuerdo clave para la economía cultural
Los mendocinos Juan Prado y Agostina Melgarejo dominaron una exigente carrera reconocido de Mountain Bike.

Mendoza brilló en una exigente carrera de mountain bike en San Juan

Las Más Leídas

Seguí el minuto a minuto del primer partido del sábado. EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: Suiza le gana a Qatar con el primer penal de la Copa

Los hechos ocurrieron en el oeste de la Ciudad de Mendoza. 

Confesó seis robos y que intentó matar: qué pena recibió

Quedó inaugurado el Centro de Control Unificado en Desaguadero.

Mendoza y San Luis pusieron en marcha el primer control unificado del país: cómo funciona

Detenidos durante varios allanamientos en Maipú.

Maipú: seis allanamientos por robo agravado terminaron con dos detenidos y secuestro de armas y droga

Jornada fría este sábado en Mendoza.

Ingresa un frente frío: el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza