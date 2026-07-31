31 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Provincia de San Juan

Dolor en San Juan: despiden a sus cuatro tripulantes que murieron en el accidente aéreo

San Juan despide a cuatro de los siete fallecidos en la caída del helicóptero Bell 412. Además, recuperaron la caja negra y avanza la investigación del accidente.

Dolor en San Juan: despiden a los cuatro tripulantes que murieron en el accidente aéreo

Dolor en San Juan: despiden a los cuatro tripulantes que murieron en el accidente aéreo

Foto gentileza Diario de Cuyo
Por Sitio Andino Sociedad

Familiares, amigos y miembros de la comunidad se reunen este viernes en la Catedral San Juan Bautista para despedir a los cuatro sanjuaninos que perdieron la vida tras la caída del helicóptero Bell 412, que se dirigía hacia La Rioja para colaborar en el combate de incendios forestales.

Entre las víctimas se encontraban el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía, Rubén Castro; y el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal.

Los cuerpos de los otros tres tripulantes fueron trasladados a sus respectivas provincias.

Cómo será la despedida de los cuatro sanjuaninos fallecidos

El Gobierno de San Juan informó que el velorio de las víctimas se realizará este viernes entre las 13 y las 21 horas en la Catedral provincial, de acuerdo con lo establecido por los familiares. La ceremonia tendrá como objetivo homenajear a quienes fallecieron mientras cumplían con su labor.

La ceremonia homenajea a quienes fallecieron mientras cumplían con su labor.

La ceremonia homenajea a quienes fallecieron mientras cumplían con su labor.

Además, se confirmó que el sábado 1° de agosto a las 9 horas se celebrará una misa exequial en el mismo templo. Luego, a las 10.30, partirá el cortejo fúnebre hacia el cementerio de la capital sanjuanina.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que se pusieron a disposición de las familias los recursos necesarios para llevar adelante las honras fúnebres, como reconocimiento al trabajo realizado por las víctimas.

Recuperaron la caja negra del helicóptero

En paralelo, avanzan las tareas para determinar las causas del accidente. Tras el operativo de rescate, fue recuperada la caja negra del helicóptero Bell 412, un dispositivo clave para la investigación porque contiene registros de las conversaciones en cabina y distintos parámetros operativos del vuelo.

Fue recuperada la caja negra del helicóptero Bell 412.

Fue recuperada la caja negra del helicóptero Bell 412.

El análisis estará a cargo de especialistas y, según se informó, los primeros resultados de la investigación podrían conocerse en aproximadamente un mes.

De acuerdo con Cadena 3, la recuperación de este dispositivo permitirá avanzar en la reconstrucción de los últimos momentos del vuelo y aportar información relevante para establecer qué ocurrió con la aeronave.

Temas
Seguí leyendo

San Juan: cómo rescatarán a las siete víctimas del helicóptero siniestrado

El último video de las víctimas de San Juan: "Estaban felices de capacitar para ayudar a los demás"

Cuáles son las principales hipótesis del accidente del helicóptero en San Juan

Conmoción en Mendoza por la tragedia en San Juan: los mensajes de condolencia en redes

Quiénes eran las siete víctimas del accidente del helicóptero en San Juan y qué cargos ocupaban

Murieron los siete tripulantes del helicóptero que iba a combatir incendios y se estrelló en San Juan

El Gobierno avaló la expansión eléctrica del proyecto de Vicuña en San Juan: qué significa

Uñac en su recorrida por Mendoza mostró el éxito minero de San Juan

Lee además
Por estas horas, avanza la investigación para determinar qué provocó el accidente.

Rescataron los cuerpos de los siete tripulantes del helicóptero que se estrelló en San Juan
El Gobierno de San Juan puso edificios públicos a disposición para despedir a las víctimas.

El Gobierno de San Juan puso edificios públicos a disposición para despedir a las víctimas
LO QUE SE LEE AHORA
El Zonda ya se siente en varios sectores del Gran Mendoza.

El Zonda ya se siente en varios sectores del Gran Mendoza

Las Más Leídas

Zonda en Mendoza: el Servicio Meteorológico Nacional elevó la alerta a nivel naranja

El Zonda golpeará con fuerza en Mendoza: el SMN elevó la alerta meteorológica

Zonda en Mendoza y clases suspendidas: a qué hora se espera que se sienta con más fuerza

Zonda en Mendoza y clases suspendidas: a qué hora se espera que se sienta con más fuerza

Los primeros dos detenidos por el homicidio del menor. 

Los escalofriantes detalles del homicidio de un chico de 15 años en Ciudad

Suspenden las clases este viernes en gran parte de Mendoza.

Atención: en estos departamentos de Mendoza no habrá clases este viernes por la mañana

El crimen ocurrió cerca de las 22 de este jueves en zona de La Favorita. 

Brutal homicidio de un menor de 15 años en Ciudad