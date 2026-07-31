Dolor en San Juan: despiden a sus cuatro tripulantes que murieron en el accidente aéreo

Dolor en San Juan: despiden a los cuatro tripulantes que murieron en el accidente aéreo

Familiares, amigos y miembros de la comunidad se reunen este viernes en la Catedral San Juan Bautista para despedir a los cuatro sanjuaninos que perdieron la vida tras la caída del helicóptero Bell 412 , que se dirigía hacia La Rioja para colaborar en el combate de incendios forestales.

Entre las víctimas se encontraban el director de Protección Civil , Carlos Heredia ; el subjefe de la Policía de San Juan , Marcelo Videla ; el jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía , Rubén Castro ; y el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal .

Los cuerpos de los otros tres tripulantes fueron trasladados a sus respectivas provincias.

El Gobierno de San Juan informó que el velorio de las víctimas se realizará este viernes entre las 13 y las 21 horas en la Catedral provincial, de acuerdo con lo establecido por los familiares. La ceremonia tendrá como objetivo homenajear a quienes fallecieron mientras cumplían con su labor.

La ceremonia homenajea a quienes fallecieron mientras cumplían con su labor. Foto: gentileza Diario de Cuyo

Además, se confirmó que el sábado 1° de agosto a las 9 horas se celebrará una misa exequial en el mismo templo. Luego, a las 10.30, partirá el cortejo fúnebre hacia el cementerio de la capital sanjuanina.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que se pusieron a disposición de las familias los recursos necesarios para llevar adelante las honras fúnebres, como reconocimiento al trabajo realizado por las víctimas.

Recuperaron la caja negra del helicóptero

En paralelo, avanzan las tareas para determinar las causas del accidente. Tras el operativo de rescate, fue recuperada la caja negra del helicóptero Bell 412, un dispositivo clave para la investigación porque contiene registros de las conversaciones en cabina y distintos parámetros operativos del vuelo.

Fue recuperada la caja negra del helicóptero Bell 412. Foto: Gentileza Tiempo de San Juan

El análisis estará a cargo de especialistas y, según se informó, los primeros resultados de la investigación podrían conocerse en aproximadamente un mes.

De acuerdo con Cadena 3, la recuperación de este dispositivo permitirá avanzar en la reconstrucción de los últimos momentos del vuelo y aportar información relevante para establecer qué ocurrió con la aeronave.