Por qué se toma caña con ruda cada 1 de agosto: el origen de la tradición y cómo prepararla

La caña con ruda es una de las tradiciones más populares de Argentina y cada año se consume en una fecha muy especial. En esta nota, te contamos cuándo se toma, cuál es el origen de esta costumbre y cómo prepararla correctamente en casa.

La tradición indica que la caña con ruda debe tomarse cada 1° de agosto , una fecha que coincide con la celebración del Día de la Pachamama en gran parte del norte argentino y otros países de la región.

La Pachamama, considerada la Madre Tierra por los pueblos originarios andinos, especialmente la comunidad quechua, simboliza la fertilidad, la naturaleza y la protección. En esta jornada, miles de personas realizan distintos rituales para agradecer y pedir prosperidad.

Además de su vínculo con esta celebración, muchas personas creen que beber caña con ruda al comenzar agosto ayuda a atraer la salud, la buena fortuna y la prosperidad , al tiempo que aleja las malas energías, los malos augurios y las enfermedades.

El origen de la tradición de la caña con ruda

Esta costumbre nació en el noreste argentino, principalmente en las provincias de Misiones y Corrientes, donde la influencia de la cultura guaraní sigue muy presente.

Con la llegada de la colonización española, el aguardiente de caña comenzó a producirse en la región y fue combinado con la ruda, una planta medicinal a la que los pueblos originarios le atribuían propiedades curativas y protectoras.

La tradición se consolidó porque el mes de agosto solía estar asociado a las bajas temperaturas, las lluvias y la propagación de enfermedades que afectaban tanto a las personas como al ganado. Frente a ese escenario, la mezcla de caña con ruda comenzó a consumirse como un remedio popular destinado a fortalecer el organismo y brindar protección durante esa época del año.

Con el paso del tiempo, esta práctica trascendió las fronteras del Litoral y hoy se mantiene viva en gran parte de Argentina como una de las costumbres más representativas del 1° de agosto.

Cómo preparar caña con ruda para el Día de la Pachamama

Ingredientes

750 ml de caña (aguardiente de caña) o ginebra.

Unas ramitas de ruda macho .

. Una botella de vidrio limpia con tapa.

Paso a paso

Prepará la botella. Utilizá un recipiente de vidrio limpio y completamente seco.

Utilizá un recipiente de vidrio limpio y completamente seco. Agregá el alcohol. Llená aproximadamente tres cuartas partes de la botella con caña o, si preferís, con ginebra.

Llená aproximadamente tres cuartas partes de la botella con caña o, si preferís, con ginebra. Incorporá la ruda. Sumá varias hojas o ramitas de ruda macho. La cantidad dependerá de la intensidad de sabor que busques.

Sumá varias hojas o ramitas de ruda macho. La cantidad dependerá de la intensidad de sabor que busques. Dejá macerar. Cerrá bien la botella, agitála suavemente y guardala en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.

Cerrá bien la botella, agitála suavemente y guardala en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar. Esperá el tiempo necesario. Lo ideal es dejar reposar la preparación al menos una semana, aunque muchas personas la preparan con varios meses de anticipación para lograr una infusión más intensa.

Cómo se toma la caña con ruda

La tradición señala que debe beberse el 1° de agosto, en ayunas. No existe una cantidad obligatoria: algunas personas toman tres sorbos, otras siete, mientras que algunas prefieren un solo trago. Lo importante es respetar el ritual según la costumbre familiar o regional.

Muchas personas acompañan este momento con un deseo, una oración o un agradecimiento a la Pachamama, como símbolo de protección, abundancia y buenos augurios para el resto del año.

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