Por qué se toma caña con ruda cada 1 de agosto: el origen de la tradición y cómo prepararla

La caña con ruda es una de las tradiciones más populares de Argentina y cada año se consume en una fecha muy especial. En esta nota, te contamos cuándo se toma, cuál es el origen de esta costumbre y cómo prepararla correctamente en casa.
La caña con ruda es una tradición que se renueva cada 1 de agosto. Descubrí cuál es su origen, cuándo se toma y cómo prepararla en casa.
La caña con ruda es una de las tradiciones más populares de Argentina y cada año se consume en una fecha muy especial. En esta nota, te contamos cuándo se toma, cuál es el origen de esta costumbre y cómo prepararla correctamente en casa.
La tradición indica que la caña con ruda debe tomarse cada 1° de agosto, una fecha que coincide con la celebración del Día de la Pachamama en gran parte del norte argentino y otros países de la región.
La Pachamama, considerada la Madre Tierra por los pueblos originarios andinos, especialmente la comunidad quechua, simboliza la fertilidad, la naturaleza y la protección. En esta jornada, miles de personas realizan distintos rituales para agradecer y pedir prosperidad.
Además de su vínculo con esta celebración, muchas personas creen que beber caña con ruda al comenzar agosto ayuda a atraer la salud, la buena fortuna y la prosperidad, al tiempo que aleja las malas energías, los malos augurios y las enfermedades.
Esta costumbre nació en el noreste argentino, principalmente en las provincias de Misiones y Corrientes, donde la influencia de la cultura guaraní sigue muy presente.
Con la llegada de la colonización española, el aguardiente de caña comenzó a producirse en la región y fue combinado con la ruda, una planta medicinal a la que los pueblos originarios le atribuían propiedades curativas y protectoras.
La tradición se consolidó porque el mes de agosto solía estar asociado a las bajas temperaturas, las lluvias y la propagación de enfermedades que afectaban tanto a las personas como al ganado. Frente a ese escenario, la mezcla de caña con ruda comenzó a consumirse como un remedio popular destinado a fortalecer el organismo y brindar protección durante esa época del año.
Con el paso del tiempo, esta práctica trascendió las fronteras del Litoral y hoy se mantiene viva en gran parte de Argentina como una de las costumbres más representativas del 1° de agosto.
Ingredientes
Paso a paso
La tradición señala que debe beberse el 1° de agosto, en ayunas. No existe una cantidad obligatoria: algunas personas toman tres sorbos, otras siete, mientras que algunas prefieren un solo trago. Lo importante es respetar el ritual según la costumbre familiar o regional.
Muchas personas acompañan este momento con un deseo, una oración o un agradecimiento a la Pachamama, como símbolo de protección, abundancia y buenos augurios para el resto del año.