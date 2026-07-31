Ciudad aumenta las tarifas del estacionamiento medido, pero habrá descuentos en la siesta.

La Ciudad de Mendoza oficializó una actualización en las tarifas del estacionamiento medido que comenzará a regir a partir del 1 de agosto . Sin embargo, la medida llegará acompañada por el programa “Siesta Digital” , que busca incentivar el flujo vehicular y la actividad comercial mediante un 50% de descuento en la tarjeta digital durante las horas de menor demanda.

Con los nuevos importes, la modalidad de tarjetas físicas pasará a costar $600 cada 30 minutos , mientras que la opción digital tendrá un valor base de $500.

Estacionamiento medido: será más caro en la Ciudad, pero con descuentos en la siesta.

No obstante, de lunes a viernes, entre las 13 y las 16 , quienes utilicen la app móvil pagarán únicamente $250 por media hora .

El beneficio no estará disponible en toda la capital, sino en un polígono clave del centro orientado a la gastronomía y el comercio:

La tarjeta física tendrá un costo de $600 (cada media hora) y la digital $500.

Arístides Villanueva (tramo completo)

Juan B. Justo (tramo completo)

Avenida Belgrano (entre Juan B. Justo y Pedro Molina)

Sarmiento (entre Belgrano y Chile)

Tiburcio Benegas (entre Rufino Ortega y Arístides Villanueva)

Desde el municipio señalaron que el análisis de uso refleja una marcada caída en la ocupación de espacios a la siesta. Con esta tarifa diferencial buscan aumentar la rotación de vehículos y apoyar a los locales de la zona.

Desde la Ciudad de Mendoza informaron que se actualizó la tarifa de la tarjeta de estacionamiento medido. Foto: Yemel Fil

El programa "Siesta Digital" se mantendrá a prueba durante tres meses. Durante ese período, la comuna monitoreará los niveles de ocupación, la cantidad de estacionamientos iniciados y la recaudación para determinar si la medida se vuelve permanente o suma nuevas arterias.