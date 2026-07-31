31 de julio de 2026
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Estacionamiento medido

Ciudad aumenta las tarifas del estacionamiento medido, pero habrá descuentos en la siesta

La Ciudad aplicará un aumento en el estacionamiento medido a partir del 1 de agosto, pero implementará la bonificación "Siesta Digital" para mitigar el impacto.

Ciudad aumenta las tarifas del estacionamiento medido, pero habrá descuentos en la siesta.

Ciudad aumenta las tarifas del estacionamiento medido, pero habrá descuentos en la siesta.

 Por Natalia Mantineo

La Ciudad de Mendoza oficializó una actualización en las tarifas del estacionamiento medido que comenzará a regir a partir del 1 de agosto. Sin embargo, la medida llegará acompañada por el programa “Siesta Digital”, que busca incentivar el flujo vehicular y la actividad comercial mediante un 50% de descuento en la tarjeta digital durante las horas de menor demanda.

Estacionamiento medido: será más caro en la Ciudad, pero con descuentos en la siesta.

Estacionamiento medido: será más caro en la Ciudad, pero con descuentos en la siesta.

Estacionamiento medido: nuevos valores

Con los nuevos importes, la modalidad de tarjetas físicas pasará a costar $600 cada 30 minutos, mientras que la opción digital tendrá un valor base de $500.

No obstante, de lunes a viernes, entre las 13 y las 16, quienes utilicen la app móvil pagarán únicamente $250 por media hora.

La tarjeta física tendrá un costo de $600 (cada media hora) y la digital $500.

La tarjeta física tendrá un costo de $600 (cada media hora) y la digital $500.

¿Dónde funcionará la tarifa promocional de la siesta?

El beneficio no estará disponible en toda la capital, sino en un polígono clave del centro orientado a la gastronomía y el comercio:

  • Arístides Villanueva (tramo completo)

  • Juan B. Justo (tramo completo)

  • Avenida Belgrano (entre Juan B. Justo y Pedro Molina)

  • Sarmiento (entre Belgrano y Chile)

  • Tiburcio Benegas (entre Rufino Ortega y Arístides Villanueva)

Desde el municipio señalaron que el análisis de uso refleja una marcada caída en la ocupación de espacios a la siesta. Con esta tarifa diferencial buscan aumentar la rotación de vehículos y apoyar a los locales de la zona.

Desde la Ciudad de Mendoza informaron que se actualizó la tarifa de la tarjeta de estacionamiento medido.

Desde la Ciudad de Mendoza informaron que se actualizó la tarifa de la tarjeta de estacionamiento medido.

El programa "Siesta Digital" se mantendrá a prueba durante tres meses. Durante ese período, la comuna monitoreará los niveles de ocupación, la cantidad de estacionamientos iniciados y la recaudación para determinar si la medida se vuelve permanente o suma nuevas arterias.

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