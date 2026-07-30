General Alvear: avanzan los preparativos para las Olimpiadas estudiantiles

Faltan apenas 11 días para el inicio de la 61ª edición de las Olimpiadas de la Escuela de Agricultura de General Alvear , una propuesta que con el paso de los años se convirtió en uno de los grandes clásicos del Agosto Alvearense .

Con la cuenta regresiva en marcha, alumnos, docentes y or ganizadores trabajan intensamente para dejar todo preparado de cara a una nueva edición del tradicional encuentro.

Durante los últimos días se llevaron adelante diferentes tareas de mantenimiento, limpieza y puesta en valor en los espacios donde se desarrollarán las actividades. Los trabajos se realizan con el entusiasmo y el compromiso que caracteriza a la comunidad chacarera , que cada año participa activamente en la organización de las olimpiadas.

La propuesta reúne actividades deportivas, recreativas y culturales , y se transforma en un espacio de encuentro para estudiantes, familias, docentes y exalumnos.

La expectativa de las alumnas de la Escuela de Agricultura organizadoras

Alumnas que forman parte de la organización anticiparon en Noticiero Andino algunos de los preparativos y expresaron su entusiasmo por lo que se viene.

A pocos días del inicio, la expectativa crece entre los integrantes de la institución, que esperan recibir a toda la comunidad en una edición que promete mantener viva una de las tradiciones más importantes de General Alvear.