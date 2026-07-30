30 de julio de 2026
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General Alvear

General Alvear: avanzan los preparativos para las Olimpiadas estudiantiles

La comunidad educativa de General Alvear realiza tareas de mantenimiento y puesta en valor de los espacios de cara a una nueva edición del encuentro.

Olimpiadas Escuela de Agirucltura en General Alvear.

Olimpiadas Escuela de Agirucltura en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

Faltan apenas 11 días para el inicio de la 61ª edición de las Olimpiadas de la Escuela de Agricultura de General Alvear, una propuesta que con el paso de los años se convirtió en uno de los grandes clásicos del Agosto Alvearense.

Con la cuenta regresiva en marcha, alumnos, docentes y organizadores trabajan intensamente para dejar todo preparado de cara a una nueva edición del tradicional encuentro.

Trabajos de mantenimiento y puesta en valor

Durante los últimos días se llevaron adelante diferentes tareas de mantenimiento, limpieza y puesta en valor en los espacios donde se desarrollarán las actividades. Los trabajos se realizan con el entusiasmo y el compromiso que caracteriza a la comunidad chacarera, que cada año participa activamente en la organización de las olimpiadas.

La propuesta reúne actividades deportivas, recreativas y culturales, y se transforma en un espacio de encuentro para estudiantes, familias, docentes y exalumnos.

La expectativa de las alumnas de la Escuela de Agricultura organizadoras

Alumnas que forman parte de la organización anticiparon en Noticiero Andino algunos de los preparativos y expresaron su entusiasmo por lo que se viene.

A pocos días del inicio, la expectativa crece entre los integrantes de la institución, que esperan recibir a toda la comunidad en una edición que promete mantener viva una de las tradiciones más importantes de General Alvear.

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