28 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Abuso sexual infantil

Abuso sexual infantil: va a juicio la causa que generó conmoción en General Alvear

La justicia dio por finalizada una investigación por abuso sexual infantil que causó una enorme repercusión en General Alvear. Los detalles.

El hallazgo de la tarjeta de memoria generó allanamientos en General Alvear.&nbsp;

El hallazgo de la tarjeta de memoria generó allanamientos en General Alvear. 

La investigación se inició con el hombre y luego se ordenó la imputación de su pareja. Ambos deberán responder por “producción y facilitación de material de abuso sexual infantil agravado por la edad de las víctimas”. Concretamente son dos los menores damnificados.

Pero, además, el hombre recibió la acusación de incumplimiento de los deberes de funcionario público debido a que le sacaba fotos a escondidas a sus compañeras de trabajo.

Abuso sexual infantil en General Alvear

El caso salió a la luz en agosto del 2025 pero tuvo su inicio en febrero de ese año, cuando dos jóvenes encontraron en el centro de General Alvear una tarjeta de memoria de 32 GB que contenía material de abuso sexual.

Al detectar esto, radicaron la denuncia y el fiscal Javier Giaroli terminó acusando a un docente por tener ese contenido. Luego se amplió la investigación contra su pareja.

Javier Giaroli, fiscal de la causa. Llevará a juicio a una pareja por producción y facilitación de material de abuso sexual infantil.

Javier Giaroli, fiscal de la causa. Llevará a juicio a una pareja por producción y facilitación de material de abuso sexual infantil.

Fuentes judiciales contaron a este diario que, en particular, se hallaron dos tipos de fotografías. Por un lado, menores de entre 1 año y medio a 4 en contextos sexuales y también de muchas mujeres fotografiadas sin su consentimiento, es decir, de lejos (las imágenes siempre de sus partes íntimas).

Asimismo, indicaron que varias de esas fotos habrían sido captadas en establecimientos educativos, por lo que se presume que las mujeres serían docentes o personal administrativo. Varias de las imágenes no constituyen un delito, pero en algunas se observan menores.

La captura de los acusados y la investigación

Los investigadores tuvieron que trabajar durante semanas para poder identificar al dueño de la tarjeta. Afirmaron que el individuo tiene “nula presencia en redes sociales y baja firma digital”.

Cuando lo lograron, esperaron el momento en el que el acusado estuviera en su casa, con su teléfono celular y otros dispositivos, para concretar el allanamiento.

Ahora el expediente llegó a juicio y será un tribunal colegiado el que analice el comportamiento de los sospechosos, quienes podrían recibir una condena de más de 4 años de cárcel.

Temas
Seguí leyendo

Choque y demoras en el tránsito en el ingreso a la Ciudad

Así fue el operativo que permitió rescatar a un grupo perdido en el Mirador de los Cóndores

Los argumentos del juez Sarmiento para enviar a juicio al policía que mató a un presunto ladrón

Tunuyán: liberaron a un abusador y a las horas volvió a atacar una mujer

La estrategia con la que Nahir Galarza busca revertir su condena

Crece la preocupación por los hurtos en uno de los departamentos del sur mendocino

Allanan una casa en Las Heras donde tenían aves en cautiverio

Qué se sabe del móvil del homicidio en Las Heras y el perfil de la víctima

Lee además
El menor quedó internado, en grave estado, en el hospital Central. 

Menor de 15 años manejaba una moto y chocó en San Martín: está grave
Científica trabajó en la escena del hecho. 

Las Heras: discutió por la compra de un inmueble y le dieron un balazo en la cabeza
LO QUE SE LEE AHORA
Científica trabajó en la escena del hecho. 

Las Heras: discutió por la compra de un inmueble y le dieron un balazo en la cabeza

Las Más Leídas

Fuerte sismo se percibió este lunes en Mendoza.

Tembló en el Valle de Uco y se sintió con fuerza en varias zonas de Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Fundación YPF lanzó una nueva edición de EnergIA digital, su programa deformación tecnológica que ofrece cursos gratuitos y 100% online.

Fundación YPF dará cursos gratuitos de programación, datos e inteligencia artificial: cómo anotarse

Científica trabajó en la escena del hecho. 

Las Heras: discutió por la compra de un inmueble y le dieron un balazo en la cabeza

El jefe comunal cuestionó al presidente.

Las críticas de Ulpiano Suarez a Milei por sus dichos contra Lula y el ¿palito para Casado?