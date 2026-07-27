27 de julio de 2026
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Sitio Andino
Rescate

Drones y patrullas de rescate localizaron a un grupo perdido en una zona de montaña de San Rafael

La Policía de Mendoza desplegó un amplio operativo para asistir a un grupo integrado por cinco menores de edad y siete adultos. Habían realizado trekking en el Mirador de los Cóndores.

Desde la Policía de Mendoza destacaron que la geolocalización del llamado al 911 resultó fundamental.

Desde la Policía de Mendoza destacaron que la geolocalización del llamado al 911 resultó fundamental.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

La Policía de Mendoza rescató a doce personas, entre ellas cinco menores de edad. El grupo había quedado sin posibilidades de regresar luego de realizar un recorrido de trekking en el Mirador de los Cóndores, en Valle Grande, San Rafael.

El procedimiento se activó tras un llamado de emergencia al 911, a partir del cual los operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) lograron obtener una ubicación aproximada mediante el sistema de geolocalización incorporado a la línea de emergencias.

La información fue transmitida en tiempo real a los equipos que se encontraban trabajando en la zona, lo que permitió establecer un punto de referencia para orientar la búsqueda y disminuir los tiempos de respuesta en un sector de montaña con acceso complejo.

Despliegue de equipos especializados en montaña

Con la ubicación obtenida, se desplegó un operativo conjunto del que participaron efectivos de la Subcomisaría Rama Caída, Bomberos de la Policía de Mendoza, la Unidad VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), la Unidad de Patrulla de Auxilio al Turista (UPAT) y la Patrulla de Rescate.

La información fue transmitida en tiempo real a los equipos que se encontraban trabajando en la zona.

La información fue transmitida en tiempo real a los equipos que se encontraban trabajando en la zona.

Los equipos especializados recorrieron cerca de seis kilómetros por senderos de montaña hasta lograr ubicar al grupo, que permanecía sin posibilidades de regresar por sus propios medios. Una vez encontrados, los rescatistas iniciaron un descenso asistido y acompañaron a las doce personas hasta un sector seguro.

Todos los rescatados se encontraban en buen estado de salud

Según informaron las autoridades, ninguno de los integrantes del grupo presentó lesiones ni complicaciones de salud, por lo que el operativo finalizó sin novedades y con el regreso seguro de todos los involucrados.

Desde la Policía de Mendoza destacaron que la geolocalización del llamado al 911 resultó fundamental para coordinar la intervención, ya que permitió a los equipos contar con una referencia precisa del lugar donde se encontraba el grupo y optimizar el despliegue de recursos durante la emergencia.

El procedimiento volvió a poner en relevancia la importancia de contar con herramientas tecnológicas y personal capacitado para actuar ante situaciones de riesgo en zonas naturales de difícil acceso.

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