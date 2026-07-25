25 de julio de 2026
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Sitio Andino
Ballena

Una ballena sei apareció en Buenos Aires: características de la especie y posibles causas

La ballena, de unos siete metros de largo, sorprendió a los vecinos de San Isidro y quedó bajo monitoreo mientras avanzaban las tareas de rescate.

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Por Sitio Andino Sociedad

Un ejemplar de ballena fue encontrado con vida en el Río de la Plata y especialistas de Temaikèn y Cethus trabajaron junto a Prefectura para lograr que regresara a aguas más profundas. Se trata de una especie cuya presencia cerca de la costa es poco frecuente.

Una ballena sei de aproximadamente siete metros de longitud fue hallada con vida tras quedar varada en la costa de San Isidro, a la altura del Pasaje del Sueco y el Río de la Plata.

El hallazgo activó un operativo de rescate en el que participaron efectivos de la Prefectura Naval Argentina y especialistas de las fundaciones Temaikèn y Cethus, quienes trabajaron para asistir al animal y favorecer su regreso hacia zonas de mayor profundidad.

El operativo de rescate en San Isidro

Luego de recibir el aviso sobre la presencia del cetáceo, personal de la Prefectura San Isidro desplegó embarcaciones y dio intervención a equipos especializados en fauna marina.

En el lugar trabajaron cinco especialistas encabezados por el coordinador de la Fundación Temaikèn, José Luis Torres, junto a integrantes de la fuerza de seguridad.

Los equipos evaluaron el estado general del animal y realizaron distintas maniobras para intentar liberarlo de la varadura.

Uno de los factores clave durante el operativo fue el comportamiento de la marea, ya que el aumento del nivel del agua podía facilitar que la ballena recuperara movilidad y pudiera regresar al río.

Una especie poco habitual en el Río de la Plata

Los especialistas identificaron al ejemplar como una ballena sei (Balaenoptera borealis), una especie de gran tamaño que suele habitar aguas oceánicas profundas.

Su aparición en una zona cercana a la costa del Río de la Plata es considerada excepcional, ya que no es un ambiente habitual para este tipo de cetáceos.

La ballena sei es la tercera especie más grande del planeta, detrás de la ballena azul y la ballena de aleta. Los ejemplares adultos pueden superar los 18 metros de longitud y su alimentación se basa principalmente en krill, pequeños peces y otros organismos marinos.

Por qué una ballena puede llegar a la costa

Aunque todavía no se determinó qué provocó la llegada del animal hasta San Isidro, los especialistas señalan que existen distintos factores que pueden generar este tipo de situaciones.

Entre las posibles causas aparecen:

  • Desorientación del ejemplar.
  • Cambios en las corrientes marinas.
  • Enfermedades o lesiones.
  • Búsqueda de alimento en zonas inusuales.

La evaluación del estado sanitario de la ballena permitirá determinar con mayor precisión qué pudo haber ocurrido.

Antecedentes de varamientos en la costa bonaerense

En los últimos años se registraron distintos episodios de cetáceos que aparecieron en sectores de la costa bonaerense y del Río de la Plata.

Estos casos suelen activar operativos coordinados entre organismos de seguridad, instituciones científicas y especialistas en fauna marina, con el objetivo de preservar la vida de los animales y obtener información sobre las causas de estos eventos.

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