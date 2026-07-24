El Sindicato de Celadores impulsa capacitaciones y la terminalidad educativa de los trabajadores

El Sindicato de Celadores (SUCEND) impulsa diferentes iniciativas para promover la capacitación laboral y facilitar que los trabajadores puedan completar sus estudios . Miguel Vilchez, secretario general del gremio, destacó el compromiso de la organización con la educación, la formación en oficios y la mejora de las condiciones laborales de sus representados.

“El Estado es garante del derecho y del acceso a la educación . Como gremio, estamos predispuestos a colaborar para que ese derecho pueda ejercerse plenamente, porque constituye un derecho humano fundamental e irrenunciable”, afirmó.

Vilchez explicó que el sindicato genera espacios de participación junto con la Dirección General de Escuelas (DGE) para acercar a los trabajadores los cursos de capacitación que se dictan en diferentes Centros de Capacitación para el Trabajo.

Entre las propuestas disponibles se encuentran formaciones vinculadas con electricidad, gas y otros oficios que pueden ampliar las competencias laborales de los celadores.

El sindicato también firmó convenios con distintas instituciones educativas. Uno de ellos fue acordado con la Facultad de Filosofía y Letras, mediante gestiones realizadas con la vicedecana Viviana Ceverino, para facilitar el acceso de los trabajadores a los cursos ofrecidos por esa casa de estudios.

Propuestas para mejorar las condiciones laborales del celador

El secretario general de SUCEND señaló que las capacitaciones también pueden contribuir a generar mejoras concretas en las tareas y los ingresos de los trabajadores.

“Queremos mejoras concretas que también impacten en el salario de los trabajadores celadores y que les permitan formar parte de las tareas de mantenimiento y mejora edilicia, como la pintura de los establecimientos educativos”, expresó.

Vilchez sostuvo que el sindicato pretende superar una función exclusivamente reivindicativa y avanzar con propuestas que puedan ser analizadas por las autoridades educativas.

“No queremos ser simplemente un gremio de protesta. Queremos llevar propuestas al Ministerio de Educación, encabezado por Tadeo García Zalazar. Es importante destacar que el ministro siempre ha estado abierto a un diálogo sincero y concreto”, afirmó.

Acompañamiento para completar los estudios

El Sindicato de Celadores también trabaja de manera articulada con la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos en un proyecto destinado a facilitar la terminalidad educativa de los trabajadores.

La propuesta se desarrollará principalmente mediante la modalidad de educación a distancia, con el objetivo de que los celadores puedan compatibilizar sus obligaciones laborales y personales con la continuidad de sus estudios.

Desde el gremio anticiparon que acompañarán a cada trabajador durante su trayectoria educativa y brindarán el apoyo escolar que resulte necesario. Entre las acciones previstas se encuentran la recepción de la documentación requerida para las inscripciones, la organización de charlas informativas y el seguimiento de los estudiantes para motivarlos a continuar y finalizar sus estudios.

“Obtener un título amplía las oportunidades, fortalece la autoestima y permite ejercer un derecho que le pertenece a cada trabajador”, manifestó Vilchez.

Inclusión y construcción de conocimientos

Como educador de la modalidad, especialista en Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y secretario general de SUCEND, Vilchez reafirmó el compromiso del sindicato con la capacitación de sus afiliados.

“Continuaremos promoviendo espacios de formación que favorezcan la inclusión, el pensamiento crítico y la construcción colectiva del conocimiento”, concluyó.