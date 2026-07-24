24 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Sindicato

El Sindicato de Celadores impulsa capacitaciones y la terminalidad educativa de los trabajadores

El sindicato promueve capacitaciones en electricidad, gas y otros oficios, además de un proyecto de terminalidad educativa mediante la modalidad a distancia.

Capacitación para los celadores.

Capacitación para los celadores.

Por Sitio Andino Sociedad

El Sindicato de Celadores (SUCEND) impulsa diferentes iniciativas para promover la capacitación laboral y facilitar que los trabajadores puedan completar sus estudios. Miguel Vilchez, secretario general del gremio, destacó el compromiso de la organización con la educación, la formación en oficios y la mejora de las condiciones laborales de sus representados.

“El Estado es garante del derecho y del acceso a la educación. Como gremio, estamos predispuestos a colaborar para que ese derecho pueda ejercerse plenamente, porque constituye un derecho humano fundamental e irrenunciable”, afirmó.

Capacitaciones laborales para celadores

Vilchez explicó que el sindicato genera espacios de participación junto con la Dirección General de Escuelas (DGE) para acercar a los trabajadores los cursos de capacitación que se dictan en diferentes Centros de Capacitación para el Trabajo.

Entre las propuestas disponibles se encuentran formaciones vinculadas con electricidad, gas y otros oficios que pueden ampliar las competencias laborales de los celadores.

El sindicato también firmó convenios con distintas instituciones educativas. Uno de ellos fue acordado con la Facultad de Filosofía y Letras, mediante gestiones realizadas con la vicedecana Viviana Ceverino, para facilitar el acceso de los trabajadores a los cursos ofrecidos por esa casa de estudios.

Propuestas para mejorar las condiciones laborales del celador

El secretario general de SUCEND señaló que las capacitaciones también pueden contribuir a generar mejoras concretas en las tareas y los ingresos de los trabajadores.

“Queremos mejoras concretas que también impacten en el salario de los trabajadores celadores y que les permitan formar parte de las tareas de mantenimiento y mejora edilicia, como la pintura de los establecimientos educativos”, expresó.

Vilchez sostuvo que el sindicato pretende superar una función exclusivamente reivindicativa y avanzar con propuestas que puedan ser analizadas por las autoridades educativas.

“No queremos ser simplemente un gremio de protesta. Queremos llevar propuestas al Ministerio de Educación, encabezado por Tadeo García Zalazar. Es importante destacar que el ministro siempre ha estado abierto a un diálogo sincero y concreto”, afirmó.

Acompañamiento para completar los estudios

El Sindicato de Celadores también trabaja de manera articulada con la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos en un proyecto destinado a facilitar la terminalidad educativa de los trabajadores.

La propuesta se desarrollará principalmente mediante la modalidad de educación a distancia, con el objetivo de que los celadores puedan compatibilizar sus obligaciones laborales y personales con la continuidad de sus estudios.

Desde el gremio anticiparon que acompañarán a cada trabajador durante su trayectoria educativa y brindarán el apoyo escolar que resulte necesario. Entre las acciones previstas se encuentran la recepción de la documentación requerida para las inscripciones, la organización de charlas informativas y el seguimiento de los estudiantes para motivarlos a continuar y finalizar sus estudios.

“Obtener un título amplía las oportunidades, fortalece la autoestima y permite ejercer un derecho que le pertenece a cada trabajador”, manifestó Vilchez.

Inclusión y construcción de conocimientos

Como educador de la modalidad, especialista en Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y secretario general de SUCEND, Vilchez reafirmó el compromiso del sindicato con la capacitación de sus afiliados.

“Continuaremos promoviendo espacios de formación que favorezcan la inclusión, el pensamiento crítico y la construcción colectiva del conocimiento”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Ley del Libro: advierten que su derogación pondría en riesgo a las librerías independientes

La estrategia de la DGE para priorizar la salud mental y acompañar a los alumnos

Quedaron varados en alta montaña, se destapó una trama de infidelidad y buscan cobrarles un operativo millonario

Inflables, talleres y shows: la fiesta pensada para celebrar el Día del Niño junto a la familia

Planazo cultural en Mendoza: cómo ver la obra de teatro furor de la Calle Corrientes

En San Rafael también ponen a la trashumancia en el centro de la cultura

Por el temporal de nieve en Alta Montaña hay más de 1.500 camiones varados: cómo será el despeje

Habilitan un tramo de la ruta en Alta Montaña: hasta dónde se puede circular

Lee además
Reforma laboral: cómo será desde ahora el cálculo de los aportes sindicales

El Gobierno nacional puso nuevas reglas para los aportes sindicales: qué cambia desde ahora
Nieve en Alta Montaña: hasta dónde se puede llegar y qué recomendaciones dio el Gobierno.

Nieve en Alta Montaña: hasta dónde se puede llegar y qué recomendaciones dio el Gobierno
LO QUE SE LEE AHORA
Hay 1550 camiones varados por la nieve en Alta Montaña: preparan operativo para cuando reabra el paso. video

Por el temporal de nieve en Alta Montaña hay más de 1.500 camiones varados: cómo será el despeje

Las Más Leídas

Hay 1550 camiones varados por la nieve en Alta Montaña: preparan operativo para cuando reabra el paso. video

Por el temporal de nieve en Alta Montaña hay más de 1.500 camiones varados: cómo será el despeje

Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Nieve intensa en Mendoza: Las Leñas habilita el 100% de sus pistas. (Foto gentileza José Mayorga)

Tras la intensa nevada, un centro de esquí habilita el 100% de sus pistas en Mendoza

El ministro de la Corte se refirió a la importancia del juicio por jurados. video

José Valerio: "Quien ejerce el poder busca que las decisiones no las tome el pueblo"

Jerónimo Allende tiene una historia de vida dedicada a los animales. Ahora está complicado por atropellar y matar a un peatón.

Quién es el reconocido abogado que atropelló y mató a un peatón manejando alcoholizado