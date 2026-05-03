El sindicato de celadores apuesta a la unidad y a ampliar beneficios

Un grupo de trabajadores impulsa un proceso de fortalecimiento del Sindicato Unido de Celadores (SUCEND) , con el objetivo de consolidar una representación gremial más cercana, participativa y orientada a mejorar la calidad de vida de este sector de la educación .

La iniciativa propone ampliar servicios, sumar beneficios y garantizar una atención directa a las necesidades de los afiliados, con un enfoque basado en la cercanía y el compromiso sostenido.

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Desde el espacio destacan que uno de los ejes centrales será la escucha activa de los trabajadores , con el propósito de atender reclamos e inquietudes de manera personalizada.

En ese sentido, plantean la construcción de un sindicato presente , con intervención directa en los conflictos y respaldo de un equipo jurídico especializado.

Unidad y participación gremial

Otro de los objetivos es promover la unidad sindical y fomentar una mayor participación de los afiliados en la vida institucional.

La construcción colectiva, la solidaridad y la articulación con otros gremios aparecen como pilares para fortalecer una red de apoyo y trabajo conjunto.

Condiciones laborales y rol social

El proyecto también pone el foco en la mejora de las condiciones laborales, con el compromiso de garantizar entornos de trabajo dignos y seguros para los celadores.

A la par, el sindicato destaca su rol social en la comunidad, a través de acciones solidarias en merenderos, escuelitas de fútbol y espacios comunitarios, especialmente en contextos vulnerables.

Formación y beneficios para el afiliado

Entre las iniciativas, se encuentra la generación de convenios que amplíen los beneficios para cada afiliado, así como el impulso a la capacitación.

En articulación con la Universidad Nacional de Cuyo y la Dirección General de Escuelas, se desarrollan programas educativos y cursos de formación. Además, se promueve la terminalidad secundaria para jóvenes y adultos mediante modalidades virtuales y semipresenciales.

Reclamos salariales y proyección

En el plano laboral, el sindicato reafirma su intención de sostener el diálogo con firmeza para exigir mejoras salariales y condiciones de trabajo.

“El objetivo es elevar la calidad de vida de todos los trabajadores del sector”, señalan.

Un llamado a la unidad del sindicato

Finalmente, desde SUCEND remarcaron la importancia del compromiso colectivo para fortalecer el gremio.

“Necesitamos estar más comprometidos que nunca con nuestro sindicato. Este camino lo hacemos por convicción y con un compromiso absoluto con cada afiliado”, concluyeron.