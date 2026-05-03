3 de mayo de 2026
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Vacunación

Preocupación por baja vacunación contra la gripe: advierten riesgo sanitario

La baja en la vacunación antigripal encendió alertas en el sistema de salud. Especialistas advierten que el desinterés puede derivar en un brote grave.

Señales de alerta: la caída en la vacunación abre la puerta a un brote.
  • Señales de alerta: la caída en la vacunación abre la puerta a un brote.
    • Por Sitio Andino Sociedad

    En medio de la temporada de enfermedades respiratorias, la baja en la vacunación antigripal genera inquietud en el sistema sanitario. La menor adhesión impacta directamente en la inmunidad de rebaño y podría favorecer la circulación de cepas más agresivas, con consecuencias que ya preocupan a expertos en salud pública.

    El infectólogo Hugo Pizzi manifestó su inquietud por la escasa adhesión a la inoculación antigripal, en particular entre las generaciones más jóvenes. “El año pasado hubo más adhesión. Hoy estamos viendo que las generaciones jóvenes no solo fallan en su propia protección, sino que tampoco vacunan a sus hijos”, señaló. Según explicó, esta tendencia ya genera situaciones críticas e incluso judicializadas, con casos registrados en provincias como Mendoza.

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    El calendario oficial establece la vacunación gratuita para niños de entre 6 meses y 2 años, mayores de 65, embarazadas, puérperas y personas con factores de riesgo.

    El calendario oficial establece la vacunación gratuita para niños de entre 6 meses y 2 años, mayores de 65, embarazadas, puérperas y personas con factores de riesgo.

    En ese sentido, el especialista advirtió sobre la circulación de cepas más agresivas, como la H3N2 subclado K, que tuvo un fuerte impacto en Europa durante el último invierno. “Fue muy dura. Hemos visto casos de personas jóvenes, sanas, que no podían moverse. Europa tembló con esto”, afirmó, al alertar sobre el potencial impacto en el país si no se refuerza la inmunización.

    El calendario oficial establece la vacunación gratuita para niños de entre 6 meses y 2 años, mayores de 65, embarazadas, puérperas y personas con factores de riesgo. Sin embargo, Pizzi insistió en que “lo ideal sería que se vacunen todos”, y remarcó que incluso algunas obras sociales ampliaron la cobertura por una cuestión de costo-beneficio: “Es preferible vacunar gratuitamente que pagar días de terapia intensiva”.

    Uno de los puntos más críticos es la caída en la inmunidad de rebaño. “Cuando empezó la pandemia, el índice de vacunación infantil estaba en el 90%; después bajó al 70%. Hoy hay vacunas con apenas un 50% de cobertura”, precisó el especialista. Esta disminución, advirtió, implica un riesgo directo para toda la población, ya que facilita la circulación de virus y aumenta la probabilidad de brotes.

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    Para Pizzi, el fenómeno responde en gran parte a la desinformación y la falta de conciencia social. “No es preocupación, es ignorancia. Negar el valor de las vacunas que erradicaron enfermedades como la viruela o la poliomielitis es imposible”, sostuvo en diálogo con Splendid AM 990, en referencia al impacto histórico de la vacunación en la salud pública.

    vacunación
    Para recibir la inmunización, solo debés acercarte al centro de salud u hospital público más cercano a tu domicilio con el DNI y el carnet de vacunas.

    Para recibir la inmunización, solo debés acercarte al centro de salud u hospital público más cercano a tu domicilio con el DNI y el carnet de vacunas.

    Frente a este escenario, también crece la intervención judicial para garantizar el cumplimiento del calendario obligatorio. El especialista indicó que en algunas provincias ya se aplican multas e incluso detenciones para quienes no vacunen a sus hijos, y mencionó fallos que obligaron a inmunizar a menores ante la negativa de sus padres.

    Por último, el infectólogo remarcó la urgencia de vacunarse sin demoras. “Estamos a tiempo, pero no hay que seguir esperando. La vacuna estuvo disponible desde marzo”, subrayó. Y concluyó con una advertencia clara: “La gripe se lleva muchas vidas. Vacunarse es la mejor forma de evitar consecuencias graves”.

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