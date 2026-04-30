Un médico de San Rafael advirtió sobre los certificados de vacunación falsos

Ahora la justicia reúne pruebas para investigar si existía una banda que se dedicaba a emitir estos certificados

La justicia provincial investiga, a través de la fiscalía de delitos informáticos, a un grupo de profesionales de la salud que, al parecer, emitía certificados de vacunación truchos. El hecho salió a la luz este jueves luego de un operativo policial en el Centro de Salud 22 de Las Heras tras la advertencia de un médico de San Rafael.

El caso recayó en manos del fiscal Juan Ticheli, quien por ahora está investigando un cohecho , es decir una especie de soborno.

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Escándalo en Las Heras: allanaron un centro de salud por certificados de vacunación truchos

Es que la primera hipótesis de la justicia es que los padres de menores no vacunados ofrecían dinero a los profesionales investigados para que estos los hicieran figurar en los sistemas informáticos de las personas que sí estaban vacunadas.

Por el momento, la causa no tiene aprehendidos, en tanto que tampoco hubo imputados . Ahora bien, varios de los profesionales investigados fueron apartados de sus funciones para una investigación administrativa interna.

Qué delito investiga la justicia por los certificados de vacunación truchos en Las Heras

Tras la advertencia de un médico de San Rafael, un operativo policial tuvo lugar este jueves en el Centro de Salud 22 de Las Heras. El profesional detectó irregularidades e inconsistencias en los registros de carga, lo que motivó la denuncia inmediata y el inicio de las actuaciones judiciales.

certificado vacunacion trucho las heras Así, la justicia incautó más de 160 certificados de vacunación truchos, sellos oficiales, equipos informáticos, etc

De esta forma, bajo las órdenes de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, la División de Delitos Económicos realizó seis allanamientos simultáneos en Las Heras y Lavalle.

El despliegue incluyó el registro del centro asistencial, domicilios particulares y vehículos vinculados a la causa.

Así, la justicia incautó más de 160 certificados de vacunación truchos, sellos oficiales, equipos informáticos, celulares y dispositivos de almacenamiento, entre otros.

Ahora la justicia reúne pruebas para investigar si existía una banda que se dedicaba a emitir estos certificados de vacunación truchos. Se cree que en los próximos días habrá imputados.