Semana de la Vacunación: amplían horarios en General Alvear para facilitar el acceso

En el marco de la semana de la Vacunación en las Américas , impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) , General Alvear desarrollará una agenda especial con actividades en el vacunatorio central.

La iniciativa se lleva adelante del 25 de abril al 2 de mayo bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia” , con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de completar los esquemas de inmunización.

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La jefa del vacunatorio central, Silvia Navalle , explicó que se viene trabajando intensamente en distintas líneas de acción. “Se viene trabajando de manera muy ardua no solo con la campaña de vacunación antigripal, sino también con la planificación de la vacunación escolar y otras acciones sanitarias previstas para los próximos días”, indicó.

Como parte de esta estrategia, el vacunatorio abrirá sus puertas de manera excepcional el sábado 25 y domingo 26 de abril, en el horario de 8.00 a 13.00 horas , para facilitar el acceso a quienes no pueden concurrir durante la semana.

Concientizar sobre la importancia de la vacunación

Desde el área de salud remarcaron que el objetivo principal es reforzar la inmunización en toda la comunidad y garantizar que más personas completen sus esquemas de vacunación.

El lema de este año busca poner el foco en la decisión individual como un factor clave en la protección colectiva, destacando que cada vacuna aplicada contribuye a la salud de toda la población.

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