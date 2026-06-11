San Rafael urbanizará un terreno para que el IPV construya 10 viviendas en Jaime Prats

El Municipio de San Rafael adquirió un terreno en Jaime Prats con el objetivo de avanzar en un nuevo plan de viviendas que permitirá la construcción de 10 casas para familias del distrito.

La iniciativa contempla que la comuna aporte el predio y realice las tareas de urbanización necesarias , mientras que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) será el encargado de ejecutar las unidades habitacionales.

La propuesta busca dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad de Jaime Prats y generar nuevas oportunidades para que familias de la zona puedan acceder a la casa propia.

El terreno adquirido por el Municipio será acondicionado con la infraestructura necesaria para que posteriormente el IPV avance con la construcción de las viviendas.

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Una demanda histórica para el distrito de Jaime Prats

La directora de Distritos, Vanina Cabrera, destacó la importancia de que este tipo de iniciativas lleguen a las zonas alejadas del casco urbano.

"Es muy importante que este tipo de oportunidades también lleguen a los distritos, acercando soluciones habitacionales a los vecinos y garantizando las mismas posibilidades para todas las familias de San Rafael", expresó.

Por su parte, el delegado de Jaime Prats, Jorge Martínez, remarcó el impacto que tendrá el proyecto para la comunidad.

"Es una obra muy esperada por la comunidad. Hace más de 30 años que no se concretaba un avance de estas características en materia de viviendas, por lo que representa una gran noticia para muchas familias que sueñan con tener su casa propia", señaló.

De esta manera, el proyecto se convierte en un paso importante para fortalecer el desarrollo de los distritos y ampliar el acceso a soluciones habitacionales para los vecinos de Jaime Prats.