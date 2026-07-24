24 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael reclama fondos provinciales para reparar una bicisenda

El pedido contempla la reparación, repavimentación e iluminación de la bicisenda ubicada en el distrito de Las Paredes en San Rafael.

Reclamo por la repavimentación de la bicisenda de Las Paredes en San Rafael.

Reclamo por la repavimentación de la bicisenda de Las Paredes en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Durante la sesión del Concejo Deliberante realizada este miércoles 22 de julio, el bloque de la Unión Cívica Radical presentó sobre tablas un proyecto de ordenanza para avanzar con la reparación, repavimentación e iluminación de la bicisenda de Las Paredes en San Rafael.

La iniciativa proponía que el Municipio de San Rafael asumiera la ejecución y el financiamiento de los trabajos necesarios para recuperar ese espacio.

El proyecto fue transformado en una Declaración

Los concejales del bloque justicialista acompañaron la propuesta, aunque introdujeron una modificación y decidieron convertirla en una Declaración. De esta manera, el Concejo solicitará que sea el Gobierno de Mendoza el que aporte los recursos necesarios para concretar las mejoras en la bicisenda.

El argumento planteado es que todo ese sector se encuentra actualmente alcanzado por obras financiadas por el Ejecutivo provincial.

Qué trabajos se solicitan en Las Paredes

La propuesta contempla diferentes intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de circulación y seguridad de quienes utilizan la bicisenda de Las Paredes.

Entre los trabajos solicitados se encuentran la reparación de los sectores deteriorados, la repavimentación de la traza y la instalación o renovación del sistema de iluminación. Tras la modificación aprobada en el recinto, el pedido será elevado al Estado provincial para que analice la asignación de recursos y la ejecución de las tareas.

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