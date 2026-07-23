Fuerte caída del consumo en San Rafael: las familias compran solo lo necesario

El consumo en los supermercados minoristas de San Rafael atraviesa una marcada caída interanual, que rondaría el 20% , según referentes del sector comercial.

La pérdida del poder adquisitivo obligó a numerosas familias sanrafaelinas a modificar sus hábitos de compra. Frente al aumento de los gastos cotidianos, los consumidores priorizan el pago de servicios y reemplazan el tradicional “changuito lleno” por compras diarias de productos indispensables .

En el actual escenario económico, los clientes realizan compras más pequeñas y frecuentes, optan por marcas económicas y reducen la cantidad de artículos que llevan.

Desde Noticiero Andino visitamos el supermercado Encinas para conocer de primera mano la situación que atraviesa el comercio minorista.

Durante la recorrida se advirtió que las familias compran principalmente para resolver las necesidades del día, evitando acumular mercadería o realizar compras mensuales de gran volumen.

El aguinaldo y el turismo generaron un pequeño repunte

Durante julio, las ventas registraron una leve recuperación vinculada con el cobro del aguinaldo y el movimiento generado por el turismo durante las vacaciones de invierno.

Sin embargo, desde el sector remarcaron que este incremento fue circunstancial y no alcanza para compensar la fuerte caída interanual del consumo.

Los comercios de San Rafael advierten por la presión impositiva

Otro de los principales problemas que enfrentan los supermercados minoristas son los elevados costos impositivos, que se mantienen en un contexto de ventas reducidas.

Los comerciantes señalaron que existe un importante desfase entre los ingresos generados y las obligaciones que deben afrontar mensualmente. Esta situación complica el funcionamiento de los establecimientos y dificulta el cumplimiento de los compromisos comerciales, laborales e impositivos.

Mientras las familias ajustan cada vez más sus gastos, los comerciantes buscan alternativas para sostener la actividad en un escenario marcado por la baja del consumo y el aumento de los costos operativos.