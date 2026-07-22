22 de julio de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

General Alvear impulsa nuevas alternativas productivas para la vitivinicultura

Especialistas evalúan qué variedades blancas sin semillas podrían adaptarse mejor a las condiciones productivas de General Alvear.

Alternativas productivas en General Alvear.

Alternativas productivas en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

La Jornada Técnica Vitícola, organizada por el INTA y el Municipio de General Alvear, tuvo su segunda instancia en Finca Szklarz, con la participación de la Cámara de Comercio, Agronomía San Rafael y Finca Ivonne.

La actividad dio continuidad al encuentro desarrollado el día anterior en Casa Salonia, donde productores y técnicos participaron de una charla-debate sobre variedades de uva destinadas al consumo en fresco y a la elaboración de pasas.

La propuesta busca analizar nuevas alternativas de diversificación productiva frente al complejo escenario que atraviesa actualmente la vitivinicultura.

Capacitación y acompañamiento a los productores

El director de Agricultura, Agustín Anzorena, destacó la participación de los productores y el nivel de los especialistas convocados. “Es muy importante poder acercar este tipo de capacitaciones a los productores y generar espacios de intercambio directo con especialistas”, expresó el funcionario.

Durante la jornada, los asistentes pudieron recorrer los viñedos, realizar consultas y compartir experiencias vinculadas con la actividad productiva.

Uva de mesa como alternativa para General Alvear

El doctor en Agronomía del INTA Mendoza, Rodrigo Espíndola, explicó que el objetivo de la capacitación es brindar herramientas concretas ante la crisis que atraviesa el sector.

“Hoy nos preguntamos cómo salir de la crisis vitivinícola y una de las alternativas es analizar cómo puede funcionar la uva de mesa en General Alvear y qué variedades tienen potencial para adaptarse a la zona”, indicó.

La iniciativa apunta a evaluar especies que puedan desarrollarse correctamente en las condiciones climáticas y productivas del departamento.

La producción de pasas rubias, otra oportunidad

Espíndola también destacó la infraestructura existente en General Alvear y las posibilidades que ofrece para avanzar en la elaboración de pasas. “General Alvear cuenta con hornos de secado que representan una gran oportunidad para pensar en la producción de pasas rubias”, sostuvo.

En este sentido, explicó que los especialistas analizan cuáles son las variedades blancas sin semillas que mejor podrían adaptarse a los procesos de secado disponibles en la zona.

Manejo de suelos y productividad de los viñedos

Durante la recorrida por Finca Szklarz, los productores realizaron consultas técnicas relacionadas con el estado de los viñedos, el manejo de los suelos y las estrategias destinadas a mejorar la productividad.

“Cada finca es un mundo. Muchas veces, una mirada externa permite detectar detalles y oportunidades de mejora que ayudan a elevar el potencial productivo del viñedo”, señaló el especialista del INTA.

La capacitación forma parte de una serie de acciones destinadas a acompañar al sector productivo local, promover la incorporación de tecnología y fomentar el intercambio de conocimientos.

Además, busca avanzar en la identificación de nuevas alternativas que permitan fortalecer y diversificar la vitivinicultura de General Alvear.

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