20 de julio de 2026
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General Alvear

Volvieron las clases en General Alvear con lluvia y ausentismo rural

El regreso a clases dejó panoramas diferentes en General Alvear, con más ausencias en sectores rurales y actividad normal en otros puntos de la Ciudad.

Vuelta de clases en General Alvear.

Vuelta de clases en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

Noticiero Andino recorrió distintas escuelas de la Ciudad de General Alvear para conocer cómo se desarrolló el primer día después del receso invernal. En algunos establecimientos la actividad fue casi normal, mientras que en sectores rurales se registraron más ausencias.

Después del receso invernal, este lunes volvieron las clases en General Alvear, en una jornada marcada por la lluvia y por la expectativa ante un posible feriado vinculado con la participación de la Selección Argentina.

Durante la mañana, NOTICIERO ANDINO recorrió escuelas ubicadas en distintos puntos de la Ciudad para conocer cómo se desarrolló el regreso a las aulas.

Mayor ausentismo escolar en las escuelas rurales

En los establecimientos ubicados en zonas rurales se registró un mayor nivel de ausentismo escolar, principalmente por las condiciones de las calles y caminos de tierra, afectados por las lluvias.

La situación dificultó el traslado de algunas familias y estudiantes, especialmente en los sectores más alejados del centro urbano.

Actividad casi normal en otros establecimientos de General Alvear

En otras escuelas de General Alvear, en cambio, la actividad se desarrolló con relativa normalidad y con una asistencia cercana a la habitual. De esta manera, el regreso a las aulas presentó realidades diferentes según la ubicación de cada establecimiento y el estado de los accesos.

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