General Alvear disfrutó de una exitosa segunda edición del Concurso de Barriletes

El Aeroclub de General Alvear fue escenario de la segunda edición del Concurso de Barriletes , una propuesta organizada durante las vacaciones de invierno que reunió a decenas de familias y llenó de color el cielo alvearense con creaciones artesanales realizadas por vecinos de todas las edades.

La iniciativa convocó a una importante cantidad de participantes, quienes disfrutaron de una jornada al aire libre que combinó creatividad, recreación y encuentro familiar .

La directora de Cultura de la Municipalidad de General Alvear, María Delia Achetoni , destacó la convocatoria y el clima que se vivió durante el evento.

"Tuvimos un domingo muy lindo, acompañado por el buen tiempo y con una gran participación de las familias. Ya tenemos ganadores, pero en realidad todos ganaron porque compartieron una tarde distinta y disfrutaron juntos de las vacaciones de invierno ", expresó.

La funcionaria explicó que alrededor de 100 personas se inscribieron para participar de las actividades organizadas. De ese total, cerca de 50 concursaron con barriletes de elaboración propia, mientras que el resto disfrutó de los vuelos de bautismo ofrecidos en el predio.

Además, señaló que la actividad se desarrolló en conjunto con Municipio Saludable, con el objetivo de promover espacios de participación e integración para las familias durante todo el año.

"La Scaloneta Aérea", el barrilete ganador en el concurso

Uno de los momentos más esperados fue la premiación del concurso. El primer puesto quedó en manos de Mauricio Camacho y su hijo Tomás, quienes sorprendieron al jurado con "La Scaloneta Aérea", un barrilete inspirado en un avión de papel.

Camacho contó que la construcción demandó una semana de trabajo familiar, desde la búsqueda de cañas hasta el armado final de la estructura.

"Soy aeromodelista y traté de aplicar algunos conocimientos para que pudiera volar de la mejor manera", explicó.

El valor de compartir en familia

El ganador remarcó que el mayor premio fue el tiempo compartido con sus seres queridos durante la elaboración del barrilete.

"Lo más importante fue hacerlo en familia. Todos participaron, incluso el más pequeño, que tiene un año y dejó sus manos pintadas en el barrilete. Son momentos que quedan para siempre", afirmó.

Asimismo, destacó la propuesta de utilizar materiales reciclados y elementos sencillos para la construcción.

"Lograr que algo hecho con papel, bolsas, cañas y mucha dedicación pueda volar tiene un significado especial. Es una tradición que muchos aprendimos de nuestros padres y abuelos y que hoy podemos transmitir a nuestros hijos", señaló.

Una propuesta que busca consolidarse en General Alvear

La jornada finalizó con una importante presencia de vecinos que acompañaron la iniciativa y disfrutaron de una tarde recreativa en familia.

De esta manera, el Concurso de Barriletes continúa consolidándose como una de las actividades destacadas de las vacaciones de invierno en General Alvear, promoviendo la creatividad, el trabajo en equipo y la recuperación de tradiciones compartidas.