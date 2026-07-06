6 de julio de 2026
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Un cliente de CTC ganó una bicicleta y aseguró: "Llegó justo cuando pensaba comprar una"

Luciano García fue uno de los ganadores de los beneficios por los 40 años de CTC y se llevó una bicicleta que, según contó, llegó en el momento indicado.

Un cliente de CTC ganó una bicicleta y aseguró: Llegó justo cuando pensaba comprar una

Un cliente de CTC ganó una bicicleta y aseguró: "Llegó justo cuando pensaba comprar una"

Por Sitio Andino Departamentales

Lo que comenzó como una llamada que despertó desconfianza terminó convirtiéndose en una de las mejores noticias para Luciano García. Cliente de CTC en General Alvear desde hace casi dos años, fue uno de los ganadores de los beneficios por el 40° aniversario de la empresa y se llevó una bicicleta que, según contó, llegó en el momento justo.

"Primero pensé que era una joda", confesó entre risas al recordar el llamado que recibió para informarle que había sido favorecido con uno de los premios. Como ocurre con frecuencia ante el aumento de las estafas telefónicas, su primera reacción fue desconfiar.

"Me llamó una chica y dije: 'No puede ser'. Cuando me empezó a explicar, ahí pensé que capaz era verdad", relató. La emoción fue aún mayor porque la bici era un regalo que tenía pendiente. "Le había dicho a mi señora que más adelante me iba a comprar una bicicleta, pero bueno, llegó sola", comentó, feliz mientras retiraba el premio.

Premio al compromiso

Luciano contó que es cliente de CTC desde hace aproximadamente un año y medio y destacó el servicio que recibe. "Más que conforme. El internet anda al pelo", aseguró. Entre risas, resumió su experiencia con una frase que refleja su satisfacción: "Al día y con premio".

Aunque el viernes no pudo acercarse a retirar la bicicleta por cuestiones laborales, este lunes finalmente pasó a buscarla. "Ahora cuando salga la vamos a estrenar", adelantó. También comentó que la utilizará para pasear y realizar algunos mandados.

A lo largo de estas cuatro décadas, CTC mantuvo una política permanente de reconocimiento hacia quienes hicieron posible ese crecimiento: sus abonados. La fidelización siempre fue uno de los pilares de la empresa, que año tras año agradece la confianza de sus clientes mediante promociones, beneficios exclusivos y e importantes premios.

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