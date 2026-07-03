3 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

Un vecino de San Carlos ganó un viaje al Caribe por el aniversario de CTC

La empresa CTC entregó en su sucursal de San Carlos uno de los grandes premios sorteados por sus 40 años de trayectoria.

Fabián Godoy junto a su hijo se llevó el Viaje al Caribe entregado por CTC San Carlos.

Fabián Godoy junto a su hijo se llevó el Viaje al Caribe entregado por CTC San Carlos.

La entrega se llevó a cabo en la sucursal que la empresa tiene en el departamento, donde Godoy recibió el premio correspondiente al sorteo realizado el pasado martes.

Un viaje al Caribe para dos personas

Fabián Godoy tiene 45 años, está casado y tiene un hijo. Tras recibir el premio, destacó su vínculo con la empresa y la confianza construida a lo largo del tiempo.

“CTC siempre me anduvo bien y confiamos en la empresa”, expresó el flamante ganador.

El premio consiste en un viaje al Caribe para dos personas, con destino a elección entre Punta Cana o Cancún. Además, incluye traslados, estadía y régimen all inclusive.

CTC celebra sus 40 años con importantes premios

Este sorteo forma parte de las acciones especiales que lleva adelante CTC durante 2026 para celebrar sus 40 años de trayectoria.

En total, la empresa pone en juego 40 premios a lo largo del año, en el marco de su aniversario, con el objetivo de agradecer y acompañar a sus clientes en esta celebración.

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