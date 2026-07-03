Un vecino de San Carlos ganó un viaje al Caribe por el aniversario de CTC

Fabián Godoy junto a su hijo se llevó el Viaje al Caribe entregado por CTC San Carlos.

Este viernes por la mañana, CTC realizó la entrega de uno de los grandes premios sorteados por su 40° aniversario . El ganador fue Fabián Godoy , vecino del departamento de San Carlos , quien se hizo acreedor a un viaje al Caribe para dos personas .

La entrega se llevó a cabo en la sucursal que la empresa tiene en el departamento , donde Godoy recibió el premio correspondiente al sorteo realizado el pasado martes.

Fabián Godoy tiene 45 años , está casado y tiene un hijo. Tras recibir el premio, destacó su vínculo con la empresa y la confianza construida a lo largo del tiempo.

“CTC siempre me anduvo bien y confiamos en la empresa” , expresó el flamante ganador.

El premio consiste en un viaje al Caribe para dos personas, con destino a elección entre Punta Cana o Cancún. Además, incluye traslados, estadía y régimen all inclusive.

CTC celebra sus 40 años con importantes premios

Este sorteo forma parte de las acciones especiales que lleva adelante CTC durante 2026 para celebrar sus 40 años de trayectoria.

En total, la empresa pone en juego 40 premios a lo largo del año, en el marco de su aniversario, con el objetivo de agradecer y acompañar a sus clientes en esta celebración.