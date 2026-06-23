San Carlos celebra el Mes del Orgullo con jornadas, capacitaciones y acciones comunitarias

En el marco del Mes del Orgullo LGBTQI+ ,el Municipio de San Carlos , a través del Área de Desarrollo Humano, llevará adelante una serie de actividades destinadas a promover el respeto, la inclusión y la diversidad .

La propuesta contempla espacios de encuentro, capacitación, expresión comunitaria y visibilización , con el objetivo de fortalecer una sociedad más igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las personas.

El cronograma comienza este martes 23 de junio con la jornada “Sin Etiquetas, Con Orgullo” , organizada por el Hospital Victorino Tagarelli . La actividad se realizará en el Salón Unión Vecinal Eugenio Bustos y estará destinada a estudiantes de nivel secundario del departamento.

El miércoles 24 de junio se llevará adelante la pintura de una senda peatonal con los colores de la bandera de la diversidad, frente al edificio municipal. La intervención estará acompañada por una campaña de prevención y promoción de la salud sexual, también a cargo del Hospital Victorino Tagarelli.

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Capacitación, acto protocolar y acciones de visibilización

El jueves 25 de junio se realizará una capacitación en Gestión Pública Inclusiva , dictada por la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia. La propuesta estará destinada a alumnos del IUSP, preventores municipales, personal de Mesa de Entradas de la Municipalidad y trabajadores del Hospital.

se realizará una capacitación en , dictada por la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia. La propuesta estará destinada a alumnos del IUSP, preventores municipales, personal de Mesa de Entradas de la Municipalidad y trabajadores del Hospital. La capacitación será a las 9.00 horas en la Dirección de Educación , ubicada en la Terminal de Ómnibus.

en la , ubicada en la Terminal de Ómnibus. En tanto, el viernes 26 de junio se realizará el acto protocolar a las 10.30 horas en la Explanada Municipal .

se realizará el acto protocolar a las en la . Finalmente, el domingo 28 de junio, en conmemoración del Día Internacional del Orgullo, se difundirá material alusivo y se iluminará el edificio municipal.

Una invitación a construir una comunidad más inclusiva

Desde el Municipio invitaron a la comunidad a acompañar estas acciones, que buscan promover el respeto por las diferencias, la igualdad de oportunidades y la construcción de una comunidad cada vez más inclusiva.

De esta manera, San Carlos celebra la diversidad y reafirma su compromiso con una convivencia basada en el respeto, la empatía y los derechos de todas las personas.