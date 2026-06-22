22 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael: el programa EmprenRed brinda capacitaciones gratuitas para emprendedores

Los talleres se desarrollan en distintos puntos del departamento de San Rafael, como Ciudad, Cuadro Benegas y Rama Caída.

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Por Sitio Andino Departamentales

La Coordinación de Mujer y Género del Municipio de San Rafael continúa desarrollando el programa EmprenRed, una iniciativa destinada a fortalecer emprendimientos locales a través de capacitaciones, acompañamiento integral y generación de redes de trabajo.

La propuesta es libre y gratuita y está dirigida tanto a personas que ya cuentan con un emprendimiento en marcha como a quienes desean comenzar con un nuevo proyecto.

Capacitaciones y herramientas para emprender en San Rafael

A través de talleres y espacios de formación, el programa brinda herramientas vinculadas al marketing digital, estrategias de comercialización, uso de herramientas tecnológicas y fortalecimiento personal, social y comunitario.

El objetivo es acompañar a emprendedoras y emprendedores en distintas etapas de sus proyectos, ofreciendo conocimientos prácticos que permitan mejorar la organización, difusión y crecimiento de sus emprendimientos.

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Una propuesta que llega a distintos puntos de San Rafael

EmprenRed se desarrolla en diferentes zonas de San Rafael, entre ellas Ciudad, Cuadro Benegas y Rama Caída, con el propósito de acercar oportunidades de capacitación a más vecinos y vecinas.

Desde la organización destacaron que estos espacios no solo permiten incorporar herramientas de trabajo, sino también generar vínculos entre emprendedores, compartir experiencias y construir redes comunitarias.

“Buscamos acompañar a las emprendedoras y emprendedores de manera integral, brindando herramientas concretas para fortalecer sus proyectos y generando espacios donde puedan conocerse, crear redes y crecer en comunidad”, señalaron Liliana Prados y María Luz Risso, talleristas del programa.

Cómo sumarse a EmprenRed en San Rafael

Quienes deseen participar de los talleres pueden comunicarse al 2604-059046 o consultar a través de Instagram en @mujerygenerosr, donde se informa sobre las próximas actividades y las modalidades de inscripción.

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