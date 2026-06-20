20 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael firmó un convenio para capacitar en administración y gestión de cooperativas

El intendente de San Rafael Omar Félix encabezó la firma de un convenio junto a autoridades del Banco Credicoop y el ITU-UNCuyo.

El intendente de San Rafael Omar Félix firmando el acuerdo.

El intendente de San Rafael Omar Félix firmando el acuerdo.

Por Sitio Andino Departamentales

El intendente Omar Félix recibió esta mañana, en el despacho mayor del Municipio de San Rafael, a autoridades del Banco Credicoop y del Instituto Tecnológico Universitario (ITU-UNCuyo), en el marco de un encuentro orientado a fortalecer el desarrollo cooperativo local.

Durante la reunión, se firmó un acuerdo para brindar capacitaciones sobre administración y gestión de cooperativas, con el objetivo de acompañar el crecimiento de estas entidades y aportar herramientas concretas para su funcionamiento.

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Capacitación para cooperativas y público en general

La propuesta contempla el dictado del Diplomado en Administración y Gestión para las Cooperativas “De la Teoría a la Práctica”, una formación destinada a integrantes de cooperativas y al público en general interesado en adquirir conocimientos vinculados a tareas administrativas.

La iniciativa será desarrollada de manera conjunta entre la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Municipio, el Banco Credicoop y el Instituto Tecnológico Universitario.

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Herramientas para fortalecer el desarrollo local

El subsecretario de Desarrollo Económico, Ángel Brancato, destacó la importancia de este tipo de acciones para mejorar el funcionamiento de las cooperativas sanrafaelinas.

“Desde el Municipio se trabaja permanentemente con las cooperativas locales, por lo que es fundamental brindar herramientas para mejorar la parte administrativa”, expresó el funcionario.

Por su parte, Guillermo Cruz, director general del Instituto Tecnológico Universitario, señaló que las capacitaciones estarán orientadas a la formación de personas que puedan desempeñarse en áreas administrativas, en un contexto marcado por el cambio generacional, las nuevas formaciones y la aplicación de tecnologías.

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